Chastre: 700000 € pour réaménager l’ancienne école de Villeroux

La volonté de la majorité, et des citoyens vu la procédure participative, est de rouvrir les autres parties du bâtiment."On s’est dépêché pendant l’été pour préparer la convention, a expliqué l’échevin compétent, Stéphane Colin (Chastre 20 +).Si on ne la rentrait pas le 15 septembre, il aurait fallu attendre le mois de mars."

Les plans seront réalisés par un auteur de projet et un architecte, plus tard dans la procédure. Il n’empêche que la Commune a déjà dû rentrer un projet. "Il est prévu de restaurer le rez-de-chaussée pour pouvoir utiliser la grande salle, d’environ 125 mètres carrés, en plus de celle qui se trouve à l’arrière. Il faudra restaurer également les quatre salles du premier étage, afin qu’elles soient utilisées par les associations ou peut-être l’école de musique, si elle revient. Les sanitaires aussi devront être refaits, ainsi que le petit bâtiment à l’arrière, afin de ranger le matériel."

Au niveau sécurité aussi, des aménagements devront être réalisés."Il faudra sécuriser l’escalier, actuellement en bois. Il sera probablement remplacé par un escalier en béton."

142 000 € à charge de la Commune

Le préau et la cour extérieure seront aussi rénovés. Du mobilier, comme des chaises, tables, une cuisine et un portail d’entrée, sera acheté."Le coût total est estimé à 712 000 €, avec un subside espéré de 562 000 € de la part de la Région wallonne. Il serait aussi possible d’obtenir un subside Ureba, de 7 800 €. Il restera donc 142 000 € à charge de la Commune."

L’opposition a voté le projet, avec toutefois une remarque de Michel Pierre (ChastreAvenir):"Dans la description, je n’ai pas vu de sortie de secours à l’étage. Si un incendie devait se déclarer au rez-de-chaussée et qu’une classe était occupée à l’étage?"

Pour Stéphane Colin, si l’escalier est suffisamment sécurisé, il n’y aura pas besoin d’installer une sortie de secours vers à l’extérieur,"mais ce sera à l’architecte et à l’auteur de projet d’étudier cet aspect".

Le bourgmestre, Thierry Champagne, a ajouté qu’il est nécessaire d’intervenir sur le bâtiment pour ne pas qu’il se détériore."L’ASBL Tom Pouce l’occupe déjà très régulièrement, l’association est très dynamique. La chaudière a déjà été changée, une cuisine va être aménagée, afin que les gens soient autonomes. Mais si on ne fait rien, le reste du bâtiment finira par s’écrouler… On avait une école de musique à cet endroit, est-ce qu’il y a la volonté d’en accueillir une à nouveau? Ce sont des discussions qui auront lieu avec les citoyens, afin de mettre en place un projet le plus fédérateur possible."