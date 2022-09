"Il a été souscrit en 2017 car au niveau global, le solde était négatif, a rappelé Thierry Corvilain, le directeur financier.Il s’agissait d’un montant d’un million d’euros pour 5 ans, un emprunt 5-5, donc révisible après 5 ans. On va y arriver ce 31 décembre 2022. Le taux actuel est très faible, 1,04 %. Il est évident que le 31 décembre, il sera revu à la hausse, peut-être même doublé."

Sortie sans pénalité

Ce qui aurait pu donc être une mauvaise nouvelle. En additionnant les intérêts qu’il resterait à payer, la somme à verser serait de 19 000 € avec le taux actuel. Pour le directeur financier, ce montant pourrait s’élever à 30 000 € avec le nouveau taux."Le CRAC nous a confirmé qu’on pouvait sortir sans pénalité, mais qu’il fallait une délibération du conseil communal. Ce ne sera pas votre dernier mot, car la décision sera transcrite dans la prochaine modification budgétaire qui sera proposée fin octobre."

La Commune de Chastre va donc rembourser les 500 000 € qu’elle doit encore de manière anticipative,"ce qui permettra d’économiser entre 105 000 € et 110 000 € au budget ordinaire pour les cinq prochaines années. Ce n’est pas négligeable".

Claude Jossart: «Je suis assez mitigé»

Seuls l’ancien bourgmestre Claude Jossart et Philippe Babouhot (ChastreAvenir, opposition) n’ont pas voté cette demande de remboursement anticipé et ont choisi l’abstention."Je suis assez mitigé, car ce montant apportait une certaine sécurité pour l’équilibre du budget, même si je me rends bien compte du travail que cela représente au moment d’établir un budget. Je conçois que ce soit pesant", a commenté Claude Jossart.

Les services devaient en effet systématiquement justifier leurs décisions au CRAC, qui les validait ou non."L’avantage du remboursement anticipatif, c’est que nous avons désormais les mains libres", a indiqué Michel Cordy (Chastre 20 +, majorité). Le matelas est jugé suffisamment confortable que pour se permettre cette décision."Cela prouve la bonne tenue des finances communales et le redressement", a commenté Thierry Champagne, le bourgmestre.