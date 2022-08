Chastre: l’Afrique, l’esclavage et l’émigration en toile de fond

Celle-ci exposera ses portraits, d’abord influencés par le Brésil."J’y suis allée plusieurs fois. Parce que je réalise des bijoux là-bas et puis pour la peinture également. Pour voyager plus léger et plus facilement, j’ai commencé à peindre au brou de noix (extrait de l’écorce de la noix), parce que ça pèse moins. Au début, c’était des visages que j’avais vus, de manière plus ou moins vague. Puis j’ai été interpellée par la présence, après plus de 500 ans, des séquelles liées à l’esclavage. La musique évoque encore la traite des noirs."

Au Portugal, Chris Squifflet a découvert un bateau en coupe transversale, afin de montrer l’espace qui était destiné aux Africains qui traversaient l’océan pour être exploités en Amérique du sud. Un choc."Je me suis dit: mais comment on a pu imaginer ça? Et j’ai commencé à peindre des visages qui m’interpellaient. Des descendants d’esclaves, trouvés dans les livres que je feuilletais. Dans la région de Bahia (Brésil), où je voyageais, on se serait presque cru en Afrique, tellement les souvenirs de l’esclavage sont encore présents."

«L’esclavage existe toujours»

C’est ensuite la crise migratoire qui a influencé son travail."Je me suis rendue au parc Maximilien, à Bruxelles, comme bénévole, avant d’intégrer la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés et d’héberger des migrants chez moi. J’ai été interpellée par leurs visages. Plutôt issus du Soudan ou de l’Érythrée, avec une forme différente. J’ai commencé à m’y intéresser, en multipliant les lectures à ce sujet. Là, je me suis rendu compte que l’esclavage existe toujours. Je ne savais pas que c’était à ce point."

L’artiste a fait un parallèle entre ses deux expériences."Ce sont deux populations qui ont été transportées de l’autre côté des mers. Ils ont dû partir et ont traversé la mer. Avec beaucoup de maltraitance dans les deux cas. De souffrance et de mépris également."

Ce sont ces visages peints sur des feuilles A4 qu’elle proposera à la vente, lors de la promenade des artistes. Une partie consacrée à la traite des noirs, l’autre aux réfugiés qui ont fui l’Afrique ces dernières années, en quête d’une vie meilleure."C’est un chouette moment pour montrer ce que je fais. J’ai prévu aussi une installation. J’avais déjà participé au parcours d’artistes de Louvain-la-Neuve, sur le thème de la violence faite aux femmes. Les gens ne voulaient pas trop acheter mes peintures, parce qu’ils disaient que c’était trop fort. Mais là, ce sera un peu moins trash. Davantage accessible, on va dire."20% des bénéfices seront ensuite reversés à un collectif qui est engagé en faveur de la plateforme citoyenne."J’ai une centaine de portraits au brou de noix. Avec quelques-uns dans des formats différents, sur des planches de bois par exemple."

https ://promenadedesartistes.be/