Chastre n’a pas raté le 24 août, jour de la fête nationale de l’Ukraine

"C’est une chouette initiative, ça permet de se rencontrer et de passer un bon moment ensemble, indique l’Ukrainienne.J’ai vu des compatriotes que je ne connaissais pas encore."

Un petit moment de nostalgie pour Hanna Rusnak, après des mois d’instabilité."J’ai quitté Chernivsti quand la guerre a éclaté. J’ai pris la voiture en direction de la Pologne, puis de l’Italie. C’est vrai que l’Italie est un beau pays, mais les gens étaient toujours pressés et c’était assez bruyant. Du coup, je me suis dirigé avec mes deux enfants vers la Belgique, où j’ai rejoint une tante."Un choix qu’elle ne regrette pas."Cela fait trois mois que je vis ici, c’est le pays idéal pour moi et mes enfants. C’est calme et confortable."

Son fils de 4 ans a intégré une école de la commune."Son professeur lui parle en français et en anglais et ils parviennent à se comprendre. Il a tout de suite adoré l’école et il était même triste quand les vacances ont commencé. Il est impatient d’y retourner. Ma fille de 16 ans, elle, suit les cours en ligne, car elle est dans sa dernière année. Difficile? Non, car c’était déjà le cas lors des confinements qui ont été imposés après l’apparition du Covid."

«On ne rencontre pas de grandes difficultés»

Hanna Rusnak travaillait au service des ressources humaines d’un hôpital universitaire de Chernivsti, une ville située dans l’ouest de l’Ukraine, région moins impactée par la guerre."Mon quotidien était très mouvementé et chargé, avec les deux enfants qu’il fallait conduire et aller rechercher à l’école, puis mon métier. Mais j’aimais mon job et la vie que je menais là-bas. C’est mon mari qui nous a forcés à quitter le pays. En fait, on ne voulait pas que nos enfants entendent sans arrêt les sirènes et soient effrayés par tout ce qui se passait."

La mère et ses deux enfants sont hébergés dans une famille chastroise. La cohabitation se passe très bien."On ne rencontre pas de grandes difficultés, ici. Il y a juste la barrière de la langue qui m’empêche de trouver un emploi. Dans les ressources humaines, je dois maîtriser le français. Je l’apprends et je trouve ça très intéressant, mais c’est compliqué et ça prend du temps. Je fais des exercices tout le temps, via une application sur mon téléphone portable."

«Je suis impatiente de retourner chez moi...»

Difficile pour elle de savoir ce qui l’attend dans le futur."Je suppose que cette guerre va encore durer quelques mois. J’espère qu’il ne faudra pas compter en années. Moi, je suis impatiente de retourner chez moi, de retrouver ma vie d’avant. Ma sœur n’a pas pu nous accompagner, mon mari non plus. J’ai encore de la famille et des amis là-bas. C’est sûr, les choses et les comportements seront différents à notre retour. J’ai déjà noté une petite différence quand je discute avec ceux qui sont toujours en Ukraine. Mais c’est normal, je les comprends."