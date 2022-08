Chastre: le concours de potagers sera festif

Le règlement complet a été publié sur la page Facebook Écolo Chastre et le verdict sera annoncé le 3 septembre, dès 17h30, à la salle des Golards à Saint-Géry-Gentinnes, où toutes les parcelles cultivées seront mises à l’honneur.

"En marge de ce concours, les participants sont invités le samedi 20 août prochain à la visite de deux jardins dans la province de Namur. Le jardin de Nature et Progrès à Dave, un jardin expérimental et pédagogique, qui explique aussi comment le jardinage peut être pratiqué par les PMR et malvoyants. Et le jardin des petits fruits du Musée de la fraise à Wépion. La visite sera suivie d’une balade à la découverte des villas mosanes en bord de Meuse."

Pour toute information complémentaire: Andrée Debauche par téléphone (0471 46 63 27) ou par mail (andreedebauche@gmail.com).