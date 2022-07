Chastre: que faire avec les fonds de réserve?

"Cette cotisation de responsabilisation, ça devient affolant, a commenté le directeur financier.En 2018, on était à 5 000 €. Ici, on est à 25 000 €. Et selon les derniers calculs, ce chiffre devrait s’élever à 400 000 € dans cinq ans."

Une vraie inquiétude alors que les finances semblent sous contrôle. À tel point que le directeur financier a conclu sa présentation en déclarant qu’ "on ne peut plus accumuler les fonds de réserve sans les affecter".

Michel Pierre, chef de file ChastreAvenir (opposition), s’est engouffré dans la brèche:"Que faire de ces moyens à disposition?"Les débats se sont concentrés sur le CPAS, alors que c’était plutôt au niveau de la Commune que la question se posait.

"Les aides explosent en ce moment, que ce soit pour les incendies, les effets du Covid ou de la hausse de l’énergie, a indiqué Jacqueline Colot (Écolo), présidente du CPAS.C’est vrai que nos réserves sont importantes, mais on verra avec vous la façon de l’utiliser."Le directeur financier a ajouté que"la moitié sera nécessaire pour les indexations salariales. 100 000 € sont prévus pour des créances douteuses, ce montant suffira largement. Et plus de 2 millions serviront à la construction du nouveau bâtiment du CPAS. Il ne reste donc plus beaucoup en réserve. Le gros soulagement, c’est qu’il n’y a pas de cotisation de responsabilisation…"

La conseillère Anne Ferrière (ChastreAvenir) a interpellé la présidente du CPAS pour demander si l’épicerie sociale était particulièrement sollicitée, vu le contexte économique."Paradoxalement, les demandes ont légèrement diminué par rapport à l’année passée. Alors que dans les épiceries sociales des autres communes, les demandes ont explosé. Ce qui m’inquiète, c’est que ce sont des ménages où les deux adultes travaillent qui viennent à présent à l’épicerie. Ils affirment qu’ils ne parviennent pas à joindre les deux bouts, même avec deux salaires."

Pour rappel, un groupe de travail a été mis en place pour évaluer la possibilité de baisser les impôts. Une manière d’utiliser les fonds de réserve.