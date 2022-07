Déchets: Chastre a perdu son leadership

La directrice générale faisant fonction a reçu plusieurs appels de citoyens qui s’étonnaient des montants à s’acquitter."Nous, on dit aux gens qu’ils peuvent venir nous voir s’ils ont des soucis, a ajouté Jean-Marie Thiry.Ils rencontrent la plupart du temps des problèmes dans la gestion de leurs déchets. Dans une famille de quatre personnes, certains ne paient aucun supplément et d’autres jusqu’à 200 € ou 300 €. Car ils gèrent leur poubelle différemment. Je pense que suite à la facture, certains vont réagir. Le conseil consultatif des déchets est aussi là pour ça."

Les élus se sont rendu compte que certains citoyens ne trient absolument pas leurs déchets. Les restes organiques sont déversés dans le résiduel, ce qui fait gonfler la facture."Nous avons joint à l’avertissement-extrait de rôle un document qui permet aux gens de se situer, a indiqué de son côté l’ancien échevin Thierry Henkart. Ils peuvent comparer leur production de déchets à celle des autres ménages de même taille et à la moyenne du Brabant wallon."

72 kg par personne et par an

Justement, par rapport aux autres habitants de la jeune Province, Chastre est toujours bien situé:"Nous en sommes à 72 kg par personne et par an, a précisé Jean-Marie Thiry.Mais d’autres Communes sont passées à la poubelle à puce, alors que nous avons longtemps été les seuls, et sont maintenant à 10 kg de moins que nous. Un nouvel effort pourrait peut-être être réalisé".

Pendant longtemps, Chastre a été la Commune qui produisait le moins de déchets. Ce n’est plus le cas. Grez-Doiceau a d’ailleurs publié ses chiffres et, avec le passage à la poubelle à puce, la moyenne annuelle par habitant est désormais de 56,2 kg.

Michel Pierre veut éviter d’entrer dans une course pour voir qui est le meilleur élève,"car les Chastrois ont déjà fait beaucoup d’efforts. Il ne faut pas tomber dans le zéro déchet. Je pense qu’ils ont déjà fait suffisamment".