Chastre: le site du nouveau hangar communal dévoilé

"Nous avons l’intention d’installer le service technique entre la ferme Rose et bpost, avec la construction d’un grand hall. Il serait composé d’un centre de récupération des eaux, d’un endroit pour la gestion du gravier, etc. On viendrait donc le mettre près de bpost, car ils nous ont prévenus qu’ils comptaient partir. Ce serait une belle occasion de racheter le bâtiment et d’en faire un centre administratif pour le service technique et d’y ajouter des douches et un réfectoire. Le dossier avance bien."

Dans un premier temps le nouveau hall, et puis donc le rachat des locaux voisins."Nous allons demander à l’inBW pour la maîtrise d’ouvrage, comme l’intercommunale gère déjà la construction du nouveau CPAS, dans la ferme Rose également. Cela permettra d’avoir une vue d’ensemble, à la fois pour le parking, l’égouttage et le déménagement."

Toutes ces procédures prendront du temps. Il faut d’abord que le déclassement soit validé. Puis, il y aura des permis à demander avant de poser la première pierre."On aimerait toutefois que ça se fasse rapidement. Il y a urgence, vu l’infraction environnementale en cours et la nécessité de déplacer rapidement le matériel du hall actuel", a ajouté l’échevin Stéphane Colin. Il estime le délai entre un an et demi à deux ans pour voir les ouvriers utiliser les nouvelles installations, à quelques mètres seulement des actuelles. Le tout, pour un budget d’environ 2 millions d’euros."Ce chiffre a été calculé sur base des besoins du service technique, sans imaginer le rachat de la Poste. Et si ce n’est pas le cas, il faudrait agrandir le hall, pour le réfectoire et la douche. Donc on espère débourser moins de 2 millions d’euros."

Le gros avantage, c’est que le terrain appartient à la Commune. Ce qui réduit fortement le coût du projet.