Un événement convivial en compagnie du Théâtre Jardin Passion.

"Je les connais depuis 25 ans, mon plus jeune frère fait partie des comédiens qui ont créé ce théâtre qui se trouve derrière la gare de Namur, explique la libraire. Ils sont vraiment chouettes et passionnés par ce qu’ils font. Ils vont assurer une soirée agréable et divertissante."

Aucun prix d’entrée n’est fixé. La participation du public se fait au chapeau. "C’est la demande des comédiens. Quand ils se déplacent dans les jardins, ils aiment fonctionner de la sorte."

Une réservation est toutefois obligatoire, avec le nombre de spectateurs, les noms et coordonnées.

80personnes

"Ce qui permettrait de nous faciliter la tâche au niveau de la logistique. Et puis en cas d’intempérie, même si j’ai prévu du beau temps, on pourra prévenir tout le monde. On demande également à chacun d’apporter sa chaise et son gobelet. Nous nous occuperons de les remplir, avec un petit bar", ajoute Marie Poucet.

L’habitante de Saint-Géry espère attirer environ 80 personnes, et est même en capacité d’accueillir jusqu’à 120 à 150 spectateurs.

Un rendez-vous culturel autour du livre

Cet événement, il va permettre au théâtre de s’implanter dans le Brabant wallon, alors qu’il possède déjà sa petite réputation dans la province voisine.

"Et pour la librairie, c’est également l’occasion de se faire connaître davantage. J’aimerais organiser un rendez-vous culturel, autour du livre, tous les deux ou trois mois. Je trouve ça gai d’ouvrir nos portes au public."

L’engouement des premiers jours est en effet retombé quelque peu pour la librairie qui propose des livres de seconde main, à Saint-Géry.

" Je savais qu’il y aurait un creux après la curiosité des premières semaines. Maintenant, ça dépend des périodes. Avec les examens, la première partie du mois de juin a été calme, puis les gens sont revenus avec les congés scolaires. Ils viennent chercher des idées de cadeau, sans devoir se rendre en ville."