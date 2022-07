Le marché de Chastre a besoin d’un coup de main

Le marché dominical de Chastre a fêté son deuxième anniversaire au début de l’été. Pour poursuivre sur sa lancée et souffler une troisième bougie, avec un bilan toujours aussi positif, Nathalie Lelubre lance deux appels. « Nous ne sommes que cinq pour organiser ce marché hebdomadaire. Ce n’est pas beaucoup. Il y a un trésorier pour l’administratif, un community manager pour gérer la page Facebook et un troisième qui se charge des courses. Il en reste deux qui sont sur place, le jour de l’événement. Nous recherchons des bénévoles qui voudraient se joindre à nous et qui seraient présents lors des marchés. Il faudrait deux ou trois personnes pour que ce soit plus confortable, car on tient à bout de bras actuellement. On sent qu’on fatigue, on a besoin de sang neuf. »