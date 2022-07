Qu’est-ce qui est reproché au projet? D’abord la densité, trop élevée aux yeux des riverains, qui souhaiteraient voir des parcelles plus grandes.

Ensuite, il y a tout le volet mobilité. "Les personnes qui ont réagi ont émis diverses remarques concernant l’afflux de voitures. Y a-t-il aussi assez de places de parking? Les trottoirs aux alentours seront-ils réparés? Une attention particulière devra être apportée à la mobilité douce" , relate l’échevin de l’Urbanisme, Stéphane Colin (Chastre 20 + ).

Au niveau de l’hydrographie, l’étude d’incidences a été faite avec un retour de pluie sur 30 ans et les riverains aimeraient qu’elle soit étendue sur 100 ans. Ils demandent donc un calcul supplémentaire. "Il y a aussi des avis divergents. Dans la lutte contre les coulées d’eau, une succession de bassins est prévue. Pour le dernier, certains aimeraient que ce soit un étang, d’autres non, à cause des moustiques."

Des arbres fruitiers seront ajoutés à proximité des bassins, pour retrouver une touche plus verte.

"Des riverains aimeraient également qu’une crèche soit construite dans le lotissement." D’autres soulignent encore qu’un renforcement du réseau de la SWDE est à prévoir, vu les difficultés déjà rencontrées dans la configuration actuelle.

La suite de ce dossier, c’est l’organisation d’une réunion de concertation, car le seuil de 25 remarques a été dépassé. Il y aura 15 personnes: 5 représentants des plaignants (riverains), 5 du promoteur et 5 neutres (Communes, Région wallonne…).

«Ce n’est pas un projet que nous soutenons mais…»

À la fin, il reviendra aux autorités communales d’octroyer ou de refuser le permis. "Depuis le début, ce n’est pas un projet que nous soutenons. Il a été déposé car le terrain est à bâtir. On ne peut rien reprocher à ce promoteur qui a acheté un terrain repris au plan de secteur comme bâtissable. Il n’a pas commis d’erreur et la relation n’a pas été mauvaise. Il a pris en considération nos remarques et a réalisé du bon boulot" , reconnaît l’échevin chastrois.

Le dilemme est le suivant: soit la Commune impose encore davantage de conditions et accepte le projet modifié, soit elle décide de le refuser car elle ne souhaite pas voir la prairie être remplacée par des habitations. "Le risque, c’est que le promoteur introduise un recours auprès du ministre wallon. Et si ce dernier accepte, c’est le projet initial qui est validé, sans prendre en compte nos remarques" , précise Stéphane Colin.

Quitte ou double. C’est d’autant plus risqué que la relation a plutôt été bonne et constructive, jusqu’à présent, avec le promoteur. Les suggestions sont intégrées au projet.

L’enjeu, c’est notamment le nombre de logements. Le promoteur en a dessiné 51 alors que la Commune n’en souhaite que 45. "On va également demander à sécuriser davantage le carrefour, peut-être avec un radar, ainsi que les trottoirs sur 500 mètres, afin qu’ils soient en conformité et permettent aux gens de se déplacer à pied."