Contactée par nos soins, la société Aspiravi réagit à la nouvelle du gouvernement wallon. "On a pris acte de la décision qui est tombée. On a été assez surpris de cette non-décision, car presque l’ensemble des avis remis au cours de la procédure était favorable, le rapport de synthèse également."

L’enquête publique avait cependant été très animée. Plus de mille courriers avaient été envoyés à l’administration communale de Chastre, en grande majorité contre l’arrivée des six éoliennes sur le plateau. "Oui, il y a eu des avis défavorables et d’autres favorables. Je pense que lorsqu’on parle de projets éoliens, ça fait toujours beaucoup de bruit. Il est vrai qu’il y a eu des gens contre, mais aussi d’autres qui étaient favorables. Dans le cadre de l’instruction, Natagora, le Département Nature et Forêts (DNF) ou encore la Direction Générale du Transport Aérien (DGTA), parmi d’autres, ont remis des avis favorables, certains sous condition. Malgré tout cela, les ministres n’ont pas statué dans le délai imparti" , regrette la société Aspiravi.

Le représentant du promoteur éolien affirme ne pas avoir reçu de justification de cette non-décision des ministres wallons, Céline Tellier (Environnement, Écolo) et Willy Borsus (Aménagement du territoire, MR).

"La suite? Nous allons examiner le dossier en interne pour voir les possibilités qui s’offrent à nous. Notre conseiller juridique va analyser les recours possibles et nous prendrons une décision par la suite."