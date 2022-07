"Nous sommes très contents du résultat, réagit Nathalie Lelubre, la présidente. Je me donnais trois ans pour être sûre que ça fonctionne, pour l’instant on est dans le bon. Il y a encore des gens qui ne savent pas qu’il y a un marché à Chastre, ça m’embête un peu."

Après l’engouement des premières éditions, l’affluence s’est stabilisée. "Le tout premier marché, on a compté 1538 personnes. C’était facile à calculer, vu le sens giratoire. On sortait du premier confinement, il y avait très peu d’activités et tout le monde est venu y faire un tour. Maintenant, on tourne autour de 500 ou 600 personnes, un public habitué. Lorsqu’il y a un rayon de soleil, on a beaucoup plus de monde également. Le fait qu’un bar soit installé, ça attire aussi les gens qui veulent boire un verre et discuter entre eux. J’aimerais juste encore augmenter un peu l’affluence à 750, mais nous sommes contents."

Une formule qui ne marcherait évidemment pas sans les commerçants. Là aussi, les organisateurs ont trouvé des marchands habituels, avec un stand pour le maraîchage, la rôtisserie, la poissonnerie ou encore les fromages. "On a perdu notre boucher, donc on en cherche un nouveau. On aimerait bien que la boucherie Sprimont vienne chez nous, elle serait en terrain conquis, mais ne travaille normalement pas les dimanches…"

La grande particularité de ce rendez-vous dominical, c’est son volet social. "Le but premier était social: le marché est un prétexte pour dynamiser les villages et créer un point de rencontres. Que les Chastrois puissent se retrouver de manière régulière à un même endroit. Et puis on met en avant tout ce qui se fait dans nos villages: les associations, les artistes et les indépendants. On a fait un cycle de cinq semaines avec un céramiste, qui présentait son travail. On a eu les Termes de Noirmont, des professeurs de Yoga ou la librairie Relirlu. On essaie de faire connaître tout ce qui se passe et naît à Chastre" , ajoute la bénévole.

De plus, les responsables des associations ont l’occasion de tenir le bar et de garder les recettes, alors que le comité du marché achète les boissons. Une aubaine.

D’autant plus qu’une nouvelle initiative va faire son apparition ce dimanche 10 juillet. "Une série de promenades, à pieds ou à vélo, vont se dérouler les dimanches, en partant du marché. Il y aura d’abord Chastre, puis Saint-Géry et Gentinnes ou encore le tour des arbres remarquables."