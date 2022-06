Place de la gare de Chastre: une enquête pour le projet urbanistique et une autre pour l'aménagement de la place

"L’avantage, c’est que c’est plus clair pour les gens , avance Stéphane Colin, l’échevin chastrois (Chastre 20 + ). Les deux projets sont groupés, les citoyens qui vont consulter les dossiers auront donc la possibilité d’avoir une vue d’ensemble sur ce qui est prévu à côté de la gare. L’autre point positif, c’est que les procédures vont s’interrompre du 15 juillet au 15 août, vu que ce sont les vacances. Elles reprendront et se clôtureront le 16 août. Les gens auront donc deux mois pour consulter tous les documents et formuler leurs remarques."

Une crèche de 28 places

Une première enquête publique avait déjà eu lieu en août 2021, concernant la partie urbanistique. Depuis lors, plusieurs modifications ont été apportées. "Le bâtiment principal qui fait face à la place a été descendu de 50 centimètres. Il était trop haut, la pente était du coup trop forte pour permettre un accès aux personnes à mobilité réduite. À l’arrière, ils ont fait de même, à la demande des habitants de la rue de la Sucrerie. Ils se plaignaient de la hauteur des bâtiments par rapport à leur logement. Du coup, un appartement a été supprimé."

Le nombre de logements passe en effet de 104 à 103, avec deux surfaces commerciales et une crèche. " Ce sera une crèche publique, le local sera en effet rétrocédé à la Commune. Elle devrait permettre d’accueillir 28 places." Une aubaine pour les familles qui vont venir animer le nouveau quartier.

Quelques petits aménagements sont aussi apportés au parking souterrain et des décorations sont désormais prévues, afin d’embellir les murs. "Nous avons aussi ajouté des contraintes environnementales sur l’isolation et on a demandé que 50% des bâtiments ne consomment presque pas d’énergie. " Enfin, la partie dédiée aux poubelles enterrées deviendra propriété communale, car l’intercommunale inBW ne traite qu’avec les communes, au niveau de la gestion des déchets.

Si les huit immeubles seront construits et financés par la société Eckelmans (LLN), c’est la commune qui se charge de l’aménagement de la place. "Si cette partie a pris plus de temps à voir le jour, c’est que nous avons dû procéder à deux expropriations dans la rue de la Sucrerie, afin d’élargir la voirie et d’y réaliser des trottoirs. Cette rue sera davantage fréquentée par les piétons et le SPW nous aurait de toute façon imposé cet aménagement. Nous avons entamé des discussions avec les propriétaires des terrains concernés et nous sommes tombés d’accord sur un montant, sans les forcer non plus."

1,2 million pour l’aménagement de la place

Deux enquêtes concomitantes, un délai plus long, des modifications au projet, un accord pour l’expropriation et… le fameux subside wallon. "Il y a une semaine, nous avons été prévenus que le ministre Collignon (PS) avait réservé 1,2 million d’euros pour l’aménagement de la place. On avait peur de ne pas recevoir l’entièreté de la somme, vu le contexte économique actuel, mais là on est sûr de le recevoir. Un montant de 750000 euros en guise de charge d’urbanisme sera aussi ajouté par la société Eckelmans."

Les autorités s’attendaient à devoir revoir à la baisse leur projet, en utilisant des matériaux moins onéreux ou en rabotant certains éléments. "Mais nous allons pouvoir mettre en œuvre l’ensemble de nos plans", se réjouit enfin Stéphane Colin.

Pour rappel, la première copie a été étudiée en 2007 et les précédentes majorités ont longtemps attendu l’aide financière de la Région wallonne pour transformer ce chancre en un lieu de vie, avec une densification du bâti juste à côté de la gare des bus et du chemin de fer.