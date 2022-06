Le CPAS de Chastre a vendu des terres pour 2,2 millions d’euros

"Mais ce chiffre (245000€) est à tempérer , a commenté Thierry Corvilain, le directeur financier, lors du dernier conseil communal. Nous avons reçu des subsides pour la gestion des inondations et de la crise sanitaire, des montants que le CPAS n’avait pas demandés. Ils n’ont pratiquement pas été utilisés, donc il faudra les rembourser. On parle d’environ 80000€ pour la modification budgétaire de 2022."

Le boni de 245000€ ne s’élève donc plus qu’à 165000€. "On a aussi subi quatre indexations en quelques mois. C’est quelque chose qu’on ne sait pas anticiper. Cela représente environ 70000 euros. Du coup, il reste environ 100000€ de boni, qui seront répartis entre les réserves et les provisions." Ce qui reste évidemment une bonne nouvelle pour les finances de l’institution chastroise. D’autant que la dotation communale (la Commune octroie un montant au CPAS pour son fonctionnement) reste stable: 1,13 million en 2018, 1,045 million en 2021 et 1,11 million en 2022.

«Avec de telles réserves, on peut voir venir»

"Au niveau de l’extraordinaire, le CPAS a vendu plusieurs terrains, notamment des terres agricoles, pour un montant de 2,2 millions d’euros. C’est de l’argent qui sera affecté au financement du nouveau bâtiment" , a précisé le directeur financier.

Le projet en question, c’est le déménagement du CPAS de Cortil à Chastre, à côté de l’administration communale.

Le fonds de réserve ordinaire affiche un montant de 162000€, grâce au compte 2020. "On a plusieurs créances douteuses au niveau du CPAS, mais avec de telles réserves, on peut voir venir" , a rassuré Thierry Corvilain. Une partie de ces créances devrait être "nettoyée" au cours de l’année.