Chastre: six élus de la majorité et de l’opposition vont réfléchir à une possible baisse d’impôt

Il n’empêche que par rapport aux prévisions, le précompte immobilier a rapporté 137000€ de moins. Pour un total de 184000€ de recettes non perçues. Ce qui est compensé par des dépenses moins élevées que prévu de 729000€. "Malgré les baisses du précompte immobilier et de l’IPP, la situation est sous contrôle , a commenté le bourgmestre, Thierry Champagne (Chastre 20 + ). Il faudra être attentif aux cotisations de responsabilisation. On va très vite arriver à 200000€ par an. Il s’agit d’une prime à l’État que nous devons payer car nous avons de moins en moins de statutaires. Heureusement, une provision a été mise de côté."

Les chiffres sont donc positifs, malgré le manque à gagner lié aux confinements, à l’augmentation des prix de l’énergie… et à l’indexation des salaires. "C’est bon d’avoir pu réduire notre dette, cela permettra de réaliser des investissements pour financer nos projets. En 2007, elle s’élevait à 12 millions, alors qu’elle est de 6,8 millions actuellement."

Ils seront six: deux pour chacune des trois formations représentées au conseil communal

La majorité est tiraillée entre les bons résultats et les inquiétudes liées à l’avenir incertain (guerre en Ukraine, inflation…). "Dès 2019, votre groupe ChastreAvenir (opposition) a souhaité une baisse d’impôt. Ce n’était pas le moment et je ne sais pas si c’est mieux maintenant vu les points d’interrogation. Mais je propose de créer un groupe de réflexion, avec deux mandataires par groupe politique (Chastre 20 +, Écolo, ChastreAvenir), pour discuter de cette baisse d’impôt, en compagnie du directeur financier. Moi je pense qu’il faut être prudent. On a des réserves et l’idée n’est pas de stocker l’argent des citoyens. Mais il y a des motifs d’inquiétude…"

Claude Jossart et le groupe ChastreAvenir ont accepté la main tendue pour participer aux réflexions: "Je trouve que c’est une bonne chose, nous n’aurons donc pas de débat à ce sujet en séance" , a conclu l’ancien bourgmestre.