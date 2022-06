Un même agent constatateur pour les Communes de Chastre, Walhain et Mont-Saint-Guibert

"Il faut suivre des formations avant d’être autorisé à dresser des procès-verbaux , explique Olivier Bouvin. Je peux déjà le faire au niveau du règlement général de police mais les formations en matière d’environnement et de stationnement n’ont pas encore eu lieu. Et au niveau de l’urbanisme, aucune formation n’est prévue."

L’homme est déjà opérationnel: "Il collabore avec la police et ça se passe très bien , a commenté Thierry Champagne au conseil communal. Nous sommes satisfaits de son apport. Il y a un travail de prévention et de sensibilisation qui se déroule depuis six mois et ça avance bien. Il y a bien quelques récalcitrants, il faudra repasser chez eux tous les ans…"

«Une bonne partie de mon travail consiste à sensibiliser les citoyens»

Il y a donc davantage de contrôles, afin de détecter des infractions urbanistiques, environnementales, de police et de stationnement. "Une bonne partie de mon travail consiste à sensibiliser les citoyens , ajoute Olivier Bouvin. Je commence par un avertissement, puis un deuxième si c’est nécessaire, avant d’en arriver au PV, qui est vraiment l’ultime étape. L’urbanisme? Je contrôlerai qu’un permis a bien été octroyé et que les travaux sont conformes à ce permis."

Olivier Bouvin possède une spécialisation en urbanisme, la compétence la plus importante aux yeux des bourgmestre de Walhain et Mont-Saint-Guibert.