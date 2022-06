Altiau : l’enquête pour les 46 lots commence à Gentinnes

Après deux premières réunions en petits comités dans l’église du village pendant les confinements, l’avant-projet avait été présenté en octobre 2021 à la salle du Tensoul. "Les promoteurs ont maintenant déposé le permis et l’enquête publique s’ouvre", commente Stéphane Colin, l’échevin de l’Urbanisme.

D’après le dossier envoyé, il s’agit de 39 logements unifamiliaux, 5 ou 6 logements publics collectifs et 6 logements groupés dont 2 bifamiliaux optionnels.

Au-delà de l’aspect esthétique, deux grandes thématiques inquiètent les riverains. D’abord, la gestion des eaux, la zone étant sensible en cas de fortes précipitations, sur ces terrains situés entre la rue des Golards et la rue du Petit Champ. "On leur a dit de faire attention, car des coulées d’eau traversent la parcelle, comme si une rivière se formait au milieu de la prairie. Apparemment, ils ont fait un beau travail au niveau de la rétention de ces eaux, afin de protéger les maisons du bas."

Des bassins pour retenir les eaux

Plusieurs bassins seraient creusés et l’eau passerait donc de bassin en bassin, pour permettre une imprégnation dans le sol en douceur. "Ce sont les théories des ingénieurs hydrographes qui ont travaillé sur ce dossier, il faut voir si on ajoute ou non un tuyau direct vers la rivière, afin de réceptionner le trop-plein d’eau."

Ces aménagements suffiront-ils? Difficile à dire. La situation actuelle pourrait s’améliorer, tout comme elle pourrait empirer.

L’autre volet qui préoccupe les habitants, c’est la mobilité. "Il y aura tous les matins une cinquantaine de voitures qui quitteront le quartier, c’est forcément une source d’inquiétude pour les riverains. C’est une autre problématique à gérer pour le promoteur. Les automobilistes devront directement emprunter la N273, sans passer par les plus petites voiries, afin justement de ne pas provoquer de nuisances", insiste Stéphane Colin.

Les remarques formulées lors de l’enquête publique seront prises en compte, ainsi que les demandes de la Commission consultative communale d’aménagement du territoire (CCATM) et du Collège communal, pour aboutir à un dossier complètement ficelé et à une réponse des autorités.