Pour intégrer les habitants principalement de Chastre et Walhain, elle a fait appel à la Compagnie Les Nouveaux Disparus. Une sorte de mini-festival théâtral se tiendra à partir de ce jeudi 19 mai, jusqu’à dimanche.

"Les Nouveaux Disparus, c’est un groupe de théâtre itinérant, qui existe depuis 25 ans, explique Jamal Youssfi, le directeur artistique. Notre philosophie principale est l’accessibilité culturelle. Si vous ne savez pas aller à la culture, elle vient devant chez vous, avec des spectacles accessibles. Et une diversité culturelle, à l’image de la Wallonie. Tout ce qu’on fait chez nous est gratuit et à taille humaine."

Ce centre culturel itinérant se déplace donc un peu partout pour y tenir des événements. À la demande de Notre Maison, c’est donc à Chastre qu’il s’installe. "Nous avons réalisé un travail avec et vers les habitants du quartier du Boischamp, ainsi qu’avec le tissu associatif local. Un énorme boulot a été abattu pour monter ce projet. 25 associations seront d’ailleurs présentes."

Ces jeudi et vendredi, deux représentations théâtrales sont prévues: La Yourte Mauve, pour les enfants à partir de 5 ans, et Mon Fils ce démon, à partir de 12 ans. Des spectacles destinés aux écoles. "La Yourte Mauve parle du vivre ensemble. Il s’agit d’une fable musicale, qui se déroule donc dans une yourte. Mon Fils ce démon aborde l’histoire d’une mère et d’un parent dont le fils est mort dans le cadre d’un attentat suicide. On ne s’arrête que sur la situation des parents et leur solitude."

Ce samedi, c’est un "souk associatif" qui se tiendra sur la place. "Il y aura des stands où les associations présenteront leurs activités, avec également de nombreux ateliers pour enfants et adolescents. Ce sera une sorte de village du monde", ajoute Jamal Youssfi.

Le dimanche, les deux représentations théâtrales animeront à nouveau le quartier.

À travers ce partenariat, Notre Maison a voulu justement permettre aux associations de se faire connaître et aux habitants de se rencontrer, pour apporter davantage de lien encore dans ce quartier où elle est très présente.

À noter que tous les événements sont gratuits, mais il est indispensable de s’inscrire préalablement: 02/ 219.11.98 ou sur www.lesnouveauxdisparus.be .