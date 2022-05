La soirée de samedi a été marquée par la messe des Français, célébrée en l’église de Cortil-Noirmont, permettant au bourgmestre Thierry Champagne un rappel historique des faits.

Quant à la matinée de dimanche, elle demeurera marquée dans les esprits. Raoul François, 91ans, président du comité franco-belge Bataille de Gembloux, a été mis à l’honneur lors de cette commémoration à la nécropole militaire française de Chastre. Déjà détenteur, depuis le printemps 2018, du titre de chevalier de la Légion d’honneur, Raoul François s’est vu remettre par Benoît Dispa, bourgmestre de Gembloux, le titre de citoyen d’honneur de la Ville de Gembloux.

«Quand notre pays a été envahi…»

Dans son discours, Raoul François a insisté sur ce que fut, en mai 1940, le partage des mêmes valeurs de la troupe et du cadre dans une vraie fraternité d’armes, et cela pour la sauvegarde de la liberté.

En aparté, il nous confiait ce qui fut à l’origine de sa passion pour les valeurs démocratiques: "Quand notre pays a été envahi, mon grand-père était souffrant et a refusé d’aller grossir la masse de réfugiés qui refluait vers la France. Nous habitions Lonzée, au sud-est de Gembloux. Le fracas des armes a obligé notre famille de vivre de cave en cave. Quand le calme est revenu, je suis allé visiter le champ de bataille. Ces images-là, je les ai gardées en mémoire et sur la rétine."

Lui qui occupera un poste de direction chez Michelin par la suite n’a plus cessé de s’intéresser à l’histoire de sa région et de la Seconde Guerre mondiale. Et quand, devenu officier de réserve, il a voulu accéder au grade d’officier supérieur, il a présenté un mémoire sur la bataille de Gembloux. Passé colonel de réserve, il est devenu, en 2002, président du comité franco-belge Bataille de Gembloux.

«Ce fut un succès tactique»

Que retient-il aujourd’hui de la bataille? "Ce fut un succès tactique dont on n’a pas toujours mesuré l’importance, dit-il. En freinant les panzers allemands durant 72heures, entre le 14 mai à l’aube au 17 mai, la 1rearmée française du général Blanchard a indirectement permis aux alliés anglais de se regrouper à Dunkerque pour être évacués vers l’Angleterre."

Ajoutons que dimanche aussi, les autorités françaises, marocaines, sénégalaises et belges ont fleuri le monument de la nécropole française, que la Musique de la Force a joué les hymnes nationaux et que les discours firent quelquefois référence à l’Ukraine.