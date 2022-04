Chastre: la Commune redoute un essoufflement des hébergeurs qui accueillent des réfugiés

Le bourgmestre de Chastre, Thierry Champagne, a fait le point, cette semaine au conseil communal, sur l’accueil des réfugiés, suite à l’invasion russe en Ukraine: "Ce lundi, un décompte a été effectué et nous avons recensé 95 Ukrainiens sur notre territoire, c’est énorme. À Jodoigne, ils sont 67 et à Mont-Saint-Guibert, environ une cinquantaine. Les Chastrois sont extrêmement accueillants…" Peut-être même un peu trop? Les autorités communales redoutent un possible essoufflement dans le chef des hébergeurs. "On réfléchit à calmer l’accueil de nouveaux réfugiés et à temporiser un peu, car ça pourrait être problématique sur le long terme , a ajouté le bourgmestre. Nous préférons être prévoyants et anticiper des soucis qui pourraient se présenter."