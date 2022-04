Chastre: l’éolien a fait tanguer la majorité Chastre 20+/Écolo

Le bras de fer aurait pu tourner en faveur d’Écolo, avec ses trois représentants au sein du collège contre deux pour Chastre 20 +, vu l’impossibilité pour l’échevin Stéphane Colin de prendre part aux discussions, car un membre de sa famille est indirectement concerné par le dossier éolien. Le bourgmestre a tenté de convaincre son partenaire, et le partenaire a tenté de convaincre le bourgmestre, sans résultat.

«Ce remaniement, on l’a évité de peu»

Du coup, ils ont décidé… de ne pas prendre une position significative. Les Verts n’ont pas forcé la décision en imposant leur surnombre.

Du coup, lorsque le ministre décidera d’octroyer ou non le permis pour les six éoliennes, il ne se basera sur aucun argument de la Commune. Ce qui finalement frustre les deux camps.

De quoi abandonner le projet commun et faire exploser cette union? "Il y a eu une discussion sur le choix ou non d’arrêter de travailler ensemble , a reconnu Thierry Champagne, le bourgmestre. Ce remaniement, on l’a évité de peu. J’aurais pu accepter cette décision de la part d’Écolo et, à un moment, je me suis même fait à l’idée. De notre côté, on était en infériorité au collège et Écolo n’en a pas profité, c’était un pas dans notre direction aussi. Nous avons décidé de poursuivre l’aventure. D’autant plus qu’il ne s’agit ici que d’un avis et que la décision finale reviendra au ministre."

D’un point de vue purement politique, c’est tout sauf une surprise. Si l’un des deux s’était associé avec ChastreAvenir (opposition) pour former une nouvelle majorité, c’est Claude Jossart qui serait redevenu bourgmestre, trois ans après les dernières élections. Et c’est justement ce que Chastre 20+ et Écolo veulent éviter.

Officiellement, c’est l’intérêt général qui a primé. "Il aurait fallu redistribuer les compétences, reformer un nouveau collège communal, avec des projets abandonnés ou retardés" , a expliqué Thierry Champagne.

L’échevin Jean-Marie Thiry (Écolo) a rappelé qu’une majorité de ceux qui se sont exprimés lors de l’enquête publique était défavorable au projet, "mais trois quarts des Chastrois n’ont pas donné leur avis et 260 personnes ont exprimé une opinion favorable, ce qui est exceptionnel lors d’une enquête publique. Écolo a distribué un toutes-boîtes parce qu’on s’est rendu compte que l’information ne passait pas partout. La seule information lue était sur Facebook et comportait certaines choses erronées. Une partie de la population s’est exprimée lors de l’enquête publique et nous avons entendu les remarques" . Concernant l’alliance avec Chastre 20 +, "l’urgence climatique est là, on ne peut pas dire tant pis et tout abandonner…"