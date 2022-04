Révélés dans The Voice Belgique, que sont devenus ces candidats brabançons?

C’était le 25 avril 2017, le Chastrois, désormais Ottintois, devenait le premier Brabançon vainqueur du télécrochet. "Le taux de stress, d’adrénaline. Ça a été une aventure humaine et une expérience inoubliable que je ne regrette absolument pas" , nous confie l’artiste, aujourd’hui âgé de 29 ans.

Coaché par Quentin Mosimann, Théophile Renier avait marqué de son empreinte la sixième saison avec ses interprétations très audacieuses.

«Pas toujours facile avec la maison de disques»

Un an plus tard, il sortait son premier single, promis par Universalaprès la victoire, intitulé Tu ne sais pas . "Ça a été assez compliqué de se mettre d’accord avec la maison de disques car ils sont assez directifs dans ce qu’ils veulent. Ça a mis un peu de temps. Pour finir, j’étais très content que ce soit ce titre-là qu’on ait signé ensemble car il est vraiment qualitatif."

Deux ans après avoir raflé le titre en Belgique, le jeune homme est approché par le directeur de casting de The Voice France. Il accepte d’y participer et s’illustre là aussi en atteignant les demi-finales dans l’équipe de Julien Clerc. "C’était encore une autre dimension par rapport à la Belgique , nous disait-il alors. Cinq millions de téléspectateurs et une production digne d’une machine de guerre."

Prochainement, un nouveau single

Diplômé en 2020 du cours Florent, à Paris, en option musique/composition, le Brabançon est désormais de retour au pays. Il habite à Limelette (Ottignies-Louvain-la-Neuve) où est installé son home studio. "J’ai lancé mon propre label il y a un an et je travaille sur différents projets dont le mien en collaboration avec deux labels français , explique-t-il. Produire d’autres artistes me donne beaucoup d’inspiration. On part de leurs idées et on sculpte peu à peu le projet."

Et Théophile Renier n’a pas encore réellement eu le temps de plancher sur son projet personnel. "J’ai sorti un EP avec des souvenirs de concert et je sortirai prochainement un single en collaboration avec un autre artiste français. Mais pour l’instant, je travaille surtout en tant que producteur pour d’autres artistes, notamment avec Christophe Wurm, finaliste de la saison 5."

En regardant dans le rétroviseur, l’artiste avoue que l’émission a été un réel tremplin pour lui, même s’il n’est pas devenu une "star" comme Charlotte Foret par exemple. "Le fait d’avoir gagné l’émission m’a clairement mis le pied à l’étrier pour faire cette carrière-là. Ça m’a plongé dans le milieu" , avoue-t-il.

Théophile ne connaît pas personnellement le dernier vainqueur de l’émission, Alec Golard, de Court-Saint-Étienne mais il admire son talent. "Je trouve qu’il chante très bien, il a une vraie profondeur dans sa voix, il y a vraiment quelque chose. Ça se sent qu’il a une belle âme aussi" , conclut Théophile Renier.

Charles, la révélation pop-rock belge

Grande gagnante de The Voice en 2019, Charlotte Foret est devenue, en quelques mois, l’étoile montante de la scène musicale belge.

Originaire de Braine-le-Château, Charlotte Foret était en rhéto à l’institut du Sacré-Cœur de Nivelles quand elle a gagné la saison 8 de The Voice, coachée par Matthew Irons de Puggy.

Depuis, la jeune femme a changé de look et est devenue Charles, l’étoile montante de la pop-rock belge. L’artiste a cumulé plus de 6 millions de streams avec son premier EP Falling while rising sur lequel figurait le tube Wasted Time . "Signer un contrat avec Universal a été très bénéfique , témoigne la jeune femme de 21 ans. Si je n’avais pas participé à l’émission, je ne serais pas là où j’en suis maintenant."

En mars, Charles sortait Never Fair , titre annonciateur de son premier album Until we meet again , qui sortira le 27 mai. La jeune femme sera auprince Club de Rixensart le 9 mai et au Ronquières Festival le 6 août.