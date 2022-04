Les commentaires seront ajoutés au dossier, mais il ne s’agissait pas d’un référendum, pour ou contre l’éolien (à cet endroit). Au niveau quantitatif, un peu plus de 1000 courriers ont été envoyés à l’administration, dont plus de 750 négatifs et près de 250 négatifs.

Les «pour»

Les arguments avancés en faveur du projet éolien sont multiples. Il permettrait d’avoir une vision globale et à long terme, d’assurer la production d’électricité (une énergie non fossile), de répondre à l’urgence climatique actuelle et aux craintes des jeunes qui manifestaient avant l’apparition du Covid. "L’énergie éolienne est produite de façon décentralisée, répartie sur tout le pays, ce qui diminue le coût du transport et augmente la sécurité, en cas de panne." Un citoyen ajoute que l’impact sur le paysage est subjectif, que ça ne le dérange pas. "Ces mâts assureraient une rente non négligeable à la Commune" alors que les élus se sont engagés aussi dans la Convention des Maires, avec une réduction des émissions de COà l’horizon 20230. Ce projet soulagerait la facture énergétique des ménages, selon un Chastrois, d’autant plus que "l’actualité a démontré l’extrême dépendance de la Belgique aux hydrocarbures russes et arabes" .

Les nuisances de ces éoliennes doivent être mises en exergue avec la crise énergétique majeure que l’on traverse et les catastrophes climatiques, vécues et à venir. "Aspiravi doit permettre la participation citoyenne dans le projet" , affirme un autre courrier. Pour un autre encore, "une politique volontaire et ambitieuse en faveur des énergies renouvelables et de la réduction de la production de CO2serait bénéfique à l’image de la Commune" .

Les «contre»

Les critiques sont encore plus nombreuses. Santé des riverains, impact sur les paysages, baisse de la valeur des biens immobiliers, perturbation de l’écosystème, réduction de l’espace pour l’agriculture, nuisances sonores, proximité trop importante avec les habitations, présence de Néodyme (produit en Chine) dans les éoliennes, risque de ruissellement suite à la pose des socles.

"Le taux de charge d’une éolienne n’est que de 20 à 25%, la seule façon de compenser les périodes sans vent est de construire en parallèle des centrales au charbon ou au gaz." Des riverains regrettent également qu’un nouveau projet ait été introduit, alors que les permis ont déjà été cassés à quatre reprises.

L’étude d’incidences serait erronée au niveau de l’acoustique et les photomontages ont été réalisés de manière à minimiser l’impact visuel.

Tous ces commentaires ont donc été formulés par des citoyens qui ont exprimé leur avis. Mais il ne s’agit pas pour autant d’affirmations scientifiques valides. Et ces avis majoritairement négatifs ne signifient pas pour autant que le projet sera abandonné. La Commune devra donner un avis et c’est finalement le gouvernement wallon qui octroiera, ou non, le permis.