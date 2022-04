La douche froide pour les Chastroises

Arbitre: M. Salari

Cartes jaunes: Janssens, Parise, Prud’Homme

Buts: Janssens (0-1, 34'), Jubary (1-1, 45'), Janssens (1-2, 55'), Eloy (2-2, 94'), Stas (2-3, 94').

CHASTRE: De Henau, Bernard, Waegemans (66' Goffaux), Houtart, Parise, Goetynck (66' Genard), Duquenne (90' Lengelé), Moreaux (76' Eloy), Wertbrouck, Jubary (76' Adens), Smets.

TIENEN: Missair, Mievis, Volders, Sempels, Allard, Bergans, Aelen, De Keyzer, Scheers (52' Eymael), Stas, Janssens (85' Prud’Homme).

On joue la 94' lorsque le coup-franc d’Eloy trouve la lucarne et permet à Chastre d’égaliser. "En principe, c’est Dinjart qui les tire puis Duquenne, Moreaux et Jubary, mais elles n’étaient plus sur le terrain. Comme j’ai l’habitude de les tirer en D2, j’ai tenté ma chance et j’ai réussi à cadrer avec l’effet" , sourit Margaux Eloy.

C’est l’explosion de joie dans les rangs locaux mais sur la remise en jeu, le lob de Stas depuis le milieu surprend De Henau qui ne peut qu’effleurer le cuir. La joie passe dans l’autre camp et cela sonne peut-être le glas des espoirs de maintien des Chastroises. "Une défaite malheureuse car les filles ont mis du caractère pour revenir à 2-2, souligne le coach, Cédric Depère. On prend ce dernier goal sur une erreur de positionnement mais ce n’est pas ici qu’on perd tout."

Samedi, l’équipe des XV Bonniers s’est créé les meilleures demi-occasions au cours de la première demi-heure avant de prendre le 0-1 sur une sortie manquée de De Henau devant Janssens qui semblait pourtant hors-jeu. Chastre égalisait au meilleur moment sur ce tir de Jubary qui faisait mouche avec la complicité de Sempel: 1-1 au repos.

Nouveau coup du sort à la 55' sur une passe en retrait d’Houtart et cette perte de balle de De Henau qui offrait le 1-2 à Janssens. Après la reprise de Smets sur le poteau, Chastre revenait à 2-2 avant cette issue cruelle.

Avec cinq points de retard sur Tienen, la survie en D1 ne tient plus qu’à un fil. "On s’est toutes arrachés, ce qui n’a pas toujours été le cas, et on prend deux bêtes buts mais on ne peut pas en vouloir à Gwen qui est venue nous dépanner, indique Margaux Eloy. Mathématiquement, rien n’est fait, mais il faudra montrer la même chose dans les autres matches, bénéficier de ce brin de réussite qu’on n’a pas eu ici, et espérer qu’elles ne pr enn en t pas de point."