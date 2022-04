Relirelu: une librairie de seconde main à Saint-Géry

Installée à l’arrière de l’église de Saint-Géry, la boutique a ouvert ses portes ce mardi. Et les clients sont déjà nombreux à venir découvrir les livres pour enfants, adolescents et adultes, bande dessinées et romans.

"Nous offrons aux livres une seconde vie, c’est une façon de lutter contre le gaspillage , explique Marie Poucet, la gérante. Il faut savoir que dans le secteur du livre neuf, le gaspillage est terrible. Après quelques mois, les invendus retournent chez l’éditeur et sont détruits. Cela représente beaucoup de papier et d’encre. Nous proposons une alternative aux livres neufs, tout en conservant la qualité bien entendu. C’est donc une façon pour les clients de se faire plaisir, sans dépenser des fortunes."

Avec l’apparition des boîtes à livres depuis maintenant plusieurs années, s’emparer d’un bouquin de seconde main n’étonne plus personne. Marie Poucet veut toutefois aller plus loin encore. "Les objets de seconde main sont à la mode, mais les gens n’osent pas encore les offrir comme cadeau. C’est un défi à relever, afin d’éviter encore une fois le gaspillage."

«Je devais me recentrer sur ce que j’aime»

Institutrice maternelle en pause carrière, Marie Poucet est propriétaire des lieux et s’est mis en tête de les occuper elle-même alors qu’ils étaient loués auparavant par une dame qui y avait installé un cabinet professionnel. "Quand j’ai commencé à rafraîchir cet espace pour le relouer, je me suis dit que j’avais envie de l’occuper, de me l’approprier. Je me suis demandé ce que je pouvais en faire. J’ai pensé à un magasin axé sur les produits locaux et le vrac. Puis, je me suis dit que ma passion, ce sont les livres et que je devais me recentrer sur ce que j’aime…"

La Chastroise de 46 ans a pris contact avec Ramdam, une librairie namuroise qui proposait déjà cette formule de livres de seconde main. Puis, pendant douze mois, avec son mari, elle a aménagé le bâtiment, fabriqué des étagères sur mesure, afin d’optimiser l’espace.

"Je ne me voyais pas lancer un crowdfunding, je ne voulais pas demander de l’argent. Mais j’avais besoin d’un stock de départ. J’ai donc lancé un appel aux dons sur les réseaux sociaux au mois d’avril 2021. Tout le monde a chez soi des livres qu’il ne lit plus, des achats ratés ou des doublons. J’en ai reçu énormément, c’était vraiment chouette."

Ensuite, tous ces ouvrages ont été dépoussiérés, classés et encodés. "Les gens recherchent plutôt des nouveautés. Je n’ai pas accepté les livres d’avant l’an 2000. Et pour ceux que j’achète, ils ont été publiés en 2010 ou après. Je veux proposer un maximum de nouveautés, de livres récents en tout cas."

Chez elle, elle possède un autre stock d’environ 4000 ouvrages. Tous repris dans un répertoire: "Si vous ne trouvez pas un livre dans la librairie, je peux vérifier sur mon ordinateur si je l’ai à la maison. Si c’est le cas, vous pouvez repasser et l’enlever le lendemain."

Pour compléter son offre, la gérante cherche encore des bandes dessinées et des livres pour enfants. "Ce sont les plus difficiles à trouver et ceux qui s’abîment le plus vite." Elle accepte encore les dons mais, maintenant que la librairie est ouverte (du mardi au vendredi de 14h à 18h, le samedi de 10h à 18h15), elle compte acheter davantage d’ouvrages.

L’aventure commence en tout cas bien pour Marie Poucet, aidée depuis le début par son mari. "Il y a beaucoup d’enthousiasme et un peu de stress. Car un projet de longue haleine et un travail de fourmi a été réalisé, pour classer tous ces bouquins. C’est gratifiant de recevoir des retours positifs, c’est une belle récompense. Les gens m’encouragent et me soutiennent. Je vois beaucoup de sourires. Ils sont contents de voir une nouvelle librairie dans leur village et me proposent encore des dons. J’ai aussi reçu un SMS ce matin pour demander un prix de rachat. Je trouve ça bien qu’ils lisent un livre, le rapportent et en prennent un autre."