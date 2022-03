Plus de subsides pour les Chastrottes, trop proches d’Écolo

Ces dernières années, la locale Écolo obtenait un subside pour son concours de Chastrottes, puis aussi pour son concours du plus beau potager. Et cela n’avait jamais fait débat. Sauf qu’à la fin décembre, le tableau reprenant les montants octroyés indiquait"Écolo Chastre"et non pas"Les Chastrottes"comme bénéficiaire. Ce qui avait fait réagir Michel Pierre.

Les discussions se sont prolongées au conseil consultatif des sports, de la culture, de la jeunesse et de l’associatif, qui a tranché. Dorénavant, la locale Écolo ne recevra plus d’aide de la part de la Commune pour ses activités. Cela n’a provoqué aucune réaction particulière au conseil, ce mardi.