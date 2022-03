Le tract d’ÉcoloChastre distribué pendant l’enquête publique: acceptable déontologiquement?

Pendant la séance, Écolo ne s’est pas exprimé. La présidente du conseil communal, Hélène Ryckmans (Écolo), s’est tournée vers l’échevin de l’Urbanisme (Chastre 20 + ), puis le bourgmestre (Chastre 20 + ) a pris la parole:"Avec les précautions d’usage en tant que bourgmestre, déontologiquement parlant, je trouve que c’est un peu problématique qu’un parti politique influence une enquête publique, qui doit être la plus sereine possible, a commenté Thierry Champagne.On fait de la politique pour rassembler la population alors que pour l’instant on est en train de la diviser. Je pense qu’il faut laisser l’enquête publique se dérouler. C’est vrai que ce tract était un peu étonnant."

De son côté, Chastre@venir (opposition) est allé dans le même sens, par la voix de Michel Pierre:"On a aussi trouvé ça très cavalier de la part d’Écolo".

Contacté par nos soins, Écolo a réagi ce mercredi via Jean-Marie Thiry:"Sur la forme, il n’y a pas eu de réaction, c’était logique car les questions étaient normalement réservées au collège et pas à un groupe politique. Nous étions surpris d’une interpellation d’un conseiller de la majorité, mais soit!"Sur le fond, l’échevin Écolo estime qu’aucune faute déontologique n’a été commise:"C’était selon nous le bon moment pour dire les gens qui sont favorables au projet qu’ils peuvent s’exprimer. L’enquête publique n’est pas réservée qu’aux opposants. Ces derniers inondent les réseaux sociaux et se montrent même agressifs en donnant des arguments qui sortent parfois de nulle part. On a juste voulu dire: si vous n’êtes pas contre, vous pouvez aussi le dire".

Jean-Marie Thiry a aussi expliqué, en séance, qu’un rapport est disponible sur le site internet d’Aspiravi, avec une synthèse de l’enquête d’incidences:"On a pris l’initiative de dire qu’il y a du positif dans ce projet. On se fait ramasser par une partie de la population mais on l’assume. Il y a aussi des silences qui en disent long. Le contexte a évolué avec l’urgence climatique. Qu’ont fait les opposants au projet depuis 2010 en faveur du climat? Que proposent-ils?"