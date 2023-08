Braine-le-Château: portes ouvertes chez Help Animals, un refuge qui voit le nombre de ses sauvetages augmenter d’année en année

Le refuge Help Animals de Braine-le-Château est équipé d’installations uniques et est entouré de 4 ha de prairies qui lui permettent de prendre en charge chevaux, animaux de ferme et chats. L’objectif des portes ouvertes qui y sont organisées les deux jours de ce week-end est double: "Sensibiliser le public à la cause animale, et célébrer les réussites et les miracles accomplis au sein du refuge par nos héros du quotidien. Car c’est un fait: d’année en année, le nombre de sauvetages effectués par le refuge n’a cessé d’augmenter, passant de 205 prises en charge en 2019 à 431 en 2022, soit une augmentation de plus de 52%. À ce jour, nous avons déjà dépassé le record de l’an dernier, alors que l’année 2023 n’est pas terminée. Heureusement, le nombre d’adoptions augmente lui aussi proportionnellement, et nous pouvons de plus en plus compter sur nos membres et donateurs pour nous y aider", explique Nadège Pineau, responsable opérationnelle des refuges Help Animals – un autre refuge de l’ASBL se trouve à Anderlecht.