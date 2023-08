La cour d'honneur de Braine-le-Château accueille le Trio Pantoum, ce 18 août

"Le Royal Syndicat d’Initiative de Braine-le-Château propose un concert de musique classique dans la cour d’honneur du château de Braine-le-Château. Cette année, le public découvrira le Trio Pantoum composé de Virgile Roche, au piano, Hugo Meder, au violon, et Bogeun Park, au violoncelle."

Aujourd’hui en résidence à la prestigieuse Chapelle Musicale Reine Élisabeth, le Trio Pantoum a vu le jour en 2016 alors qu’Hugo Meder, Bo-Geun Park et Virgile Roche fréquentaient le non moins prestigieux Conservatoire National Supérieur de Paris.

Une belle réputation

Au fil des ans et de leurs prestations, le trio s’est imposé comme un des plus prometteurs ensembles de musique de chambre européens. Complices à la ville comme à la scène, les trois musiciens donnent littéralement corps à leur passion commune pour la musique de chambre, parvenant à la fois à une parfaite cohésion musicale et à une mise en valeur de la personnalité artistique de chacun. Ils ont alors débuté un travail approfondi du répertoire de la musique de chambre pour cordes et piano au Conservatoire de Paris.

C’est le résultat de ce travail que le public pourra découvrir le 18 août avec au programme du concert le Trio n°2 en mi mineur, op. 92 de Camille Saint-Saëns et le Trio n°2 en mi bémol majeur, op. 100, D.929 de Franz Schubert.

Un cadre magnifique

Le Concert au Château de Braine-le-Château est aussi l’occasion, grâce à des visites guidées, de découvrir un des fleurons, riche en histoire, du patrimoine local, comme le souligne Anne-Sophie Lacroix.

"Cadre exceptionnel, le château de Braine-le-Château, forteresse médiévale érigée au début du XIIIe siècle par les seigneurs de Trazegnies, fut transformé en château de plaisance à la Renaissance. Merveilleusement bien entretenue par son propriétaire, le comte Cornet de Ways Ruart, cette demeure a abrité des familles importantes telles que celle des comtes de Hornes, de 1434 à 1666, et des Princes de Tour et Taxis de 1670 à 1835, date de son rachat par les comtes de Robiano, ancêtres des propriétaires actuels."

Prévente: 25 €/adulte – 2.5€/art.27 – gratuit/– 12 ans.

Le jour du concert: 30 €/pers.

Billetterie: www.braine-le-chateau.be/tourisme – tourisme@braine-le-chateau.be – 02 366 93 49.