Braine-le-Château : la chaussée de Tubize peu sûre pour les cyclistes

Des économies et pas plus d’accidents

Le bourgmestre, Nicolas Tamigniau, a apporté quelques éléments de réponse: "Cette chaussée est régionale depuis 2015. La Région en gère donc l’entretien, trottoirs compris. En ce qui concerne l’éclairage public, mis à part au niveau du rond-point près du football qui est géré par la Région, pour le reste c’est la Commune qui s’en charge. J’ai quelques chiffres concernant les économies réalisées grâce à la coupure des lumières entre minuit et 5 h du matin. Quand on compare janvier 2022 et janvier 2023, nous avons consommé 39% de moins, mais il y a une augmentation du coût de 30%. Entre juin 2022 et juin 2023, là c’est plus intéressant, car nous avons consommé 62% d’électricité en moins et les coûts ont diminué de 35%."

Le collège a également demandé quelques chiffres à la zone de police: "En matière de sécurité, il n’y a pas plus d’accidents, pas plus de vols dans les habitations, pas plus de vols de voitures et pas plus de vols dans les voitures. Nous constatons même une légère diminution. Si vous avez l’occasion de vous balader dans le village après minuit, vous constaterez que les gens roulent beaucoup moins vite. Le seul élément qui nous fait hésiter, c’est qu’à partir de minuit, ce n’est pas évident de rentrer chez soi quand on sort d’un établissement horeca."

Sébastien Willems s’inquiète également de l’état général de la chaussée de Tubize: "La chaussée est par endroits très endommagée. D’autres travaux, comme ceux réalisés dans le centre, sont-ils prévus ? Qu’en est-il des pistes cyclables ? Avez-vous discuté avec les propriétaires des terrains avoisinant la chaussée, là où il y a énormément de haies qui rendent la circulation cycliste difficile ?" Le bourgmestre déplore un manque de réactivité de la Région: "Nous sommes en contact permanent avec la Région wallonne pour les voiries, mais ils sont très peu réactifs. Je pense qu’ils n’ont pas de budget et qu’ils sont bloqués, mais ils ne nous répondent pas. Un point qu’on leur demande régulièrement, c’est l’entretien des trottoirs et des pistes cyclables. Au niveau de la végétation envahissante, c’est plutôt un rôle de police. C’est à nous de demander à la police d’aller sonner chez les gens pour leur demander d’agir et, en l’absence de réaction, de verbaliser".