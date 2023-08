Braine-le-Château: un tronçon du RAVeL qui pose question

Réponse du bourgmestre, Nicolas Tamigniau: "C’est la Province qui gère ce tronçon. C’est donc elle qui est responsable du chantier. L’idée est de faire la même chose que ce que nous avons déjà réalisé de l’autre côté. Ce tronçon aura le même profil que les portions déjà construites. Logiquement, la bande de 50 centimètres pour les chevaux est bien prévue entre la rue Vanschepdael et le canal. Alors pourquoi cette portion du RAVeL n’est pas encore ouverte ? Parce qu’il y a quelques petits soucis avec l’asphalte. Quand on se balade dessus, on voit qu’il y a par endroits déjà des trous alors que le revêtement est neuf. La Province a voulu couper court et elle a demandé à l’entreprise de remédier à ce problème. Une fois le chantier fini, ce tronçon du RAVeL sera ouvert, même s’il y a déjà tout à fait moyen de passer par là. Par ailleurs, des travaux devraient bientôt débuter au niveau des pilastres du pont. Une fois ce chantier commencé, je crois qu’il sera plus difficile de passer sur le RAVeL."