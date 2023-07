Braine-le-Château : les comptes communaux sont bons

Lors du dernier conseil communal, l’assemblée a adopté les comptes de la Commune pour l’exercice 2022. C’est le directeur financier, Olivier Leleux, qui a présenté les chiffres: "À l’ordinaire, le boni budgétaire s’élève à 2 190 000 €. Par rapport à 2021, le boni à l’exercice propre augmente de 306 000 €, ce qui représente une augmentation de 40%. Le boni comptable s’élève à 2 500 000 € au service ordinaire et à 7 600 000 € au service extraordinaire. Au niveau des recettes et des dépenses à l’ordinaire, on constate une augmentation de 3,17% des dépenses par rapport à 2021, alors que nos recettes ont progressé de 5,8%."