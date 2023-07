Remplacement de luminaires et coupure prolongée la nuit à Braine-le-Château

"Dans cette quatrième phase, nous quittons les centres et donc les lampes les plus énergivores, explique Francis Brancart, échevin de l’énergie. Les gains seront donc forcément moindres. De plus, beaucoup de lampes sont au sodium basse pression, elles sont donc relativement économes, mais on n’en fabrique plus."

L’échevin explique d’ailleurs que leur remplacement se faisait en récupérant celles qui ont été démontées sur d’autres luminaires. "Sur la commune, il y a un peu de plus de mille neuf cents points lumineux. Nous en remplaçons à peu près deux cents par an. Actuellement, 50% du parc a été remplacé. Nous prenons la décision aujourd’hui pour en remplacer d’autres, mais le temps que ce soit programmé et que ce soit fait, ce sera fait début de l’année prochaine. Nous avoisinerons donc les 60% de luminaires remplacés."

Le sentiment d’insécurité n’est qu’un sentiment

Le deuxième point concernait la coupure de l’éclairage public entre minuit et cinq heures du matin. L’assemblée a décidé de prolonger la mesure pour une durée indéterminée. Francis Brancart explique: "Les chiffres relatifs à l’insécurité et aux accidents transmis par le gouverneur montrent qu’il s’agit bien d’un sentiment. Et effectivement, le sentiment d’insécurité est là, même s’il est moins fort qu’au début des mesures."

Un sentiment que connaît la conseillère d’opposition Florence Rabitto (Écolo): "Quand on a lancé cette mesure, je la trouvais géniale et je signais des deux mains, mais pour avoir vécu le fait de devoir rentrer dans le noir, je préfère m’abstenir. J’avoue que dans certains cas, ça m’a poussé à prendre ma voiture alors qu’avant je ne l’aurais pas prise."

Une position que le bourgmestre Nicolas Tamigniau dit comprendre, soulignant que le collège a lui-même hésité avant de prendre la décision. L’échevin de l’Énergie conclut: "Avec toutes les communes, nous avons eu une réunion avec ORES et aucune commune du Brabant wallon n’imagine revenir à un allumage de l’éclairage public sept jours sur sept."