Braine-le-Château : la fanfare Sainte-Cécile en concert au château ce samedi 1er juillet

Ce samedi 1er juillet 2023, à 19 h 30, les amateurs de musique et de patrimoine auront rendez-vous à Braine-le-Château. En effet, la Royale Fanfare Sainte-Cécile, accompagnée de l’ensemble à vent et percussion de l’académie de Waterloo, donnera un concert exceptionnel dans la cour d’honneur du château. Philippe Lambert, chef et président de la fanfare castelbrainoise et directeur de l’académie de Waterloo, explique: "Historiquement, il y avait une kermesse dans le centre de Braine aux alentours du 2 juillet. Ce rendez-vous est tombé en désuétude, mais nous voulions perpétuer la tradition du concert de notre fanfare. De plus, en 2022, nous fêtions nos 135 ans, nous voulions prolonger un peu les festivités. Ce concert sera donc aussi l’occasion d’avoir une petite pensée pour nos anciens membres et ceux qui sont malheureusement disparus."