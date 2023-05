Le gouvernement wallon octroie 322 000 € pour sauver les Jacinthes à Wauthier-Braine

Un nouveau marché a été lancé pour l’établissement de Wauthier-Braine qui prend en charge des personnes en situation de polyhandicap. Avec des prix forcément revus à la hausse et des subsides qui ne suffisent plus.

"Afin de permettre à l’institution de mener à bien leurs travaux, le gouvernement de Wallonie, à l’initiative de la ministre de l’Action sociale et de l’Égalité des chances Christie Morreale (PS), vient de dégager des montants complémentaires pour plus de 4,4 millions d’euros", annonce Dimitri Legasse, le député wallon qui avait justement visité le site de Wauthier-Braine à l’automne 2022 en compagnie de la ministre.

Pour les Jacinthes, ce ne sont pas moins de 322 299 euros qui seront octroyés. "Nous sommes dans une vieille villa, un don de la fille du Général Lippens, depuis 1983, ajoute la directrice de l’établissement. Le bâtiment n’est malheureusement plus aux normes. L’intervention de la Région wallonne n’était plus adaptée. C’était dramatique car on se retrouvait dans l’impossibilité de reprendre les travaux tant qu’il n’y avai t pas un ajustement de cette aide financière."

Des essais de sol ont été effectués en avril 2020, avant l'arrêt du chantier. ©EdA

Ces nouvelles infrastructures, elles sont primordiales pour le centre. "Deux projets sont gérés par les Jacinthes. Le premier, pour lequel on a besoin d’installations plus modernes, c’est le centre de jour pour personnes atteintes de polyhandicap. Nous avons un agrément pour les enfants et un autre pour les adultes. On va les chercher en bus le matin chez eux et on les ramène le soir. Ce qui permet de leur offrir des activités adaptées à leur situation et les familles peuvent poursuivre leur carrière professionnelle."

"Pas énormément d’offres comme la nôtre"

Actuellement, il y a 12 enfants, dont le plus jeune a 8 ans, et 11 adultes. Avant cela, les bébés porteurs d’un handicap fréquentent une crèche spécialisée et non un centre comme celui des Jacinthes.

"Il n’y a pas énormément d’offres comme la nôtre en Région wallonne pour le polyhandicap. La viabilité de l’ASBL était mise en question, ce qui aurait posé problème à de nombreuses familles."

Le centre de Wauthier-Braine, subsidié par l’Aviq, s’est développé en 2020, avec l’octroi d’un agrément supplémentaire, avec la création du service "En Vol", qui accueille des jeunes de 3 à 12 ou 13 ans.

"Des écoles et PMS nous appellent à l’aide, car ils éprouvent des difficultés avec des enfants atteints d’autisme, indique Karina Marlot. A vec notre équipe spécialisée, nous essayons de les réintégrer dans les écoles, ordinaires ou spécialisées."

Six places à temps plein ont été créées en novembre 2020. Certains enfants ne se rendent aux Jacinthes que deux ou trois jours par semaine. Ce qui fait qu’au total, ils sont en moyenne entre 10 et 12 à bénéficier de cet encadrement. "Le plan autisme a été lancé par la Région wallonne en 2016. Et on s’est rendu compte que pour ce type de handicap, il n’y avait pas grand-chose non plus qui était mis en place. C’est ce qui nous a motivés."