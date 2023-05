Le Brabant wallon Ouest fait la fête "met de Vlamingen" ce lundi dans le parc du château de Lembeek (Hal)

Pour ce qui est des communes wallonnes de l’Ouest du BW, c’est le Centre culturel du Brabant wallon qui est à la manœuvre, avec Lola Pirlet, coordinatrice du projet: "C’est une initiative commune aux centres culturels d’Ittre, Tubize, Braine-le-Château, et Rebecq, qui s’associent à ceux de Hal et Beersel, explique-t-elle. Le but est de mixer les équipes, de faire se rencontrer les gens, et simplement d’inviter les francophones et les néerlandophones de cette zone à ne plus avoir peur de traverser la frontière linguistique. Même si on ne parle pas impeccablement la langue de l’autre. L’idée est de se décomplexer."

Une programmation pour toute la famille

La fête aura lieu de 11h à 18 h, dans le magnifique parc du château de Lembeek (Kasteelpark), dans lequel les adultes entreront pour la modique somme de 4 €, alors que l’entrée sera gratuite pour les moins de 12 ans. Le programme de la journée est riche et varié: danse, cirque, conte, marionnettes, musique, etc. Avec notamment un spectacle de danse contemporaine/hip-hop de deux compagnies professionnelles, une francophone et une néerlandophone. Ce spectacle a été spécialement créé pour l’occasion. "Les compagnies de danse Double Impro (Mont-Saint-Guibert) et Moving Ground (Anvers) ont réalisé une création baptisée “Meeting Point”, sur base de laquelle ils inviteront le public à l’improvisation. C’est une exclusivité et nous espérons que cette création continuera ensuite ailleurs, sur d’autres scènes."

Il y aura également la Koor’Halle, une chorale éphémère bilingue, créée spécialement pour le Kunsten Bo(!)s des Arts. "Elle avait déjà bien fonctionné l’année passée, poursuit Lola Pirlet. Ce sont des chanteurs de chorales locales qui forment un chœur pour l’occasion. Ce type de projet, qui crée des rencontres entre néerlandophones et francophones en amont de la journée du festival, correspond exactement à l’objectif visé par cette initiative: faire naître des liens conviviaux."

Kasteelpark, Lembeek, Bondgenotenstraat, 16, à 1502 Hal. www.kunstenboisdesarts.be