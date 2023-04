Braine-le-Château: réfection de la rue de Tubize sur 1 km

Du mardi 2 mai au lundi 8 mai, sur la N246/rue de Tubize entre les carrefours formés avec la rue Notre Dame au Bois et la rue de la Station: la circulation sera maintenue sur une voie uniquement en direction de Tubize. Les usagers circulant en direction de Braine-l’Alleud seront déviés via les rues Notre Dame au Bois, Latour et de la Station.

Du mardi 9 mai au vendredi 12 mai: la circulation sera toujours maintenue sur une voie uniquement en direction de Tubize entre les carrefours formés avec la rue Notre Dame au Bois et la rue de la Station: les usagers circulant en direction de Braine-l’Alleud seront déviés via les rues Notre Dame au Bois, Latour et de la Station. Entre le giratoire N246/rue Idès Vanschepdael/rue du Bailli ainsi que le carrefour formé avec la rue Notre Dame au Bois, la circulation sera alternée par des feux de signalisation.

Budget de 230 000 € HTVA

Du lundi 15 mai au vendredi 17 mai: entre le giratoire N246/rue Idès Vanschepdael/rue du Bailli et le carrefour formé avec la rue Notre Dame au Bois, la circulation sera alternée par des feux de signalisation.

Durant l’ensemble des travaux, les poids lourds seront invités à suivre l’itinéraire de déviation via le R0 et la E429/A8 depuis et vers Tubize.

Ce chantier représente un budget de près de€230 000 HTVA financé par la SOFICO, maître d’ouvrage.