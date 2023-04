Braine-le-Château : reconstruire l’école Les Coccinelles, un projet majeur

Pour rappel, cet important chantier a été budgété à hauteur de 3 580 745,67 € HTVA, un montant incluant les options et variantes possibles. L’investissement sera couvert par une subvention d’un montant maximal de 802 963,66 € accordée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le solde sera couvert par deux emprunts. Le premier sera contracté auprès du Fonds Écureuil de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec un taux d’intérêt à 0%. Cet emprunt ne pourra s’élever qu’à hauteur de 35% du montant de l’investissement éligible aux subventions, soit un montant maximal de 432 365,05 €. Le second emprunt sera garanti par le Fonds de garantie des bâtiments scolaires à un taux d’intérêt maximal de 1,25%.

"Il vaut mieux prendre son temps"

Le projet avait été adopté à l’unanimité lors de la séance du 23 novembre. Alors, pourquoi est-il repassé devant l’assemblée ce 29 mars ? "Nous y avons apporté quelques modifications, indique Francis Brancart. C’est un investissement qui sera majeur au cours de cette mandature avec des montants de trois à quatre millions, il vaut donc mieux prendre son temps. Nous avons soumis le projet à un acousticien pour nous assurer qu’il n’y avait pas de problèmes entre les locaux. Il est arrivé à la conclusion qu’il fallait renforcer la structure au niveau de l’étage et mettre un isolant acoustique entre les classes pour assurer une meilleure étanchéité sonore. Nous avons aussi légèrement corrigé les pentes. Par ailleurs, nous avons décidé d’isoler le bâtiment avec du verre cellulaire. Cet isolant garantira une isolation parfaite à l’eau. C’est aussi un isolant favorable à l’environnement et qui a une très longue durée de vie. Les deux inconvénients sont qu’il est plus difficile à mettre en œuvre et qu’il coûte un peu plus cher."

De plus, la Commune a reçu une bonne nouvelle de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles: elle peut ajouter les panneaux photovoltaïques mis en option à ceux prévus dans le projet initial. "L’idée est d’en mettre un maximum au niveau de l’école et que ceux-ci puissent aussi alimenter d’autres bâtiments communaux qui se trouvent autour de la place de Wauthier-Braine", conclut l’échevin.