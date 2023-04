Braine-le-Château : les artistes brainois exposent à la Maison du Bailli

En tout, une quarantaine d’artistes ont accroché leurs œuvres aux cimaises de la magnifique bâtisse datant du XVIe siècle. Cette exposition n’en est pas à sa première. Anne-Sophie Lacroix indique que l’Exposition des artistes brainois existe depuis au moins une vingtaine d’années. "Chaque année, au mois d’avril, nous proposons aux artistes de la commune de se réunir. Ils peuvent ainsi montrer leurs œuvres au public. C’est aussi l’occasion pour eux de se rencontrer et d’échanger. Il y a vraiment beaucoup d’échanges entre eux. D’année en année, il y a des habitués qui reviennent, mais nous accueillons de nouveaux exposants à chaque édition. En fait, nous acceptons tout le monde, nous ne sommes pas là pour juger les œuvres."

Monique Dehaeseleer, une des artistes exposées, explique: "Moi, je suis venue ici parce que je ne peins que depuis deux ans. Quand on est artiste dans son coin, on reçoit des avis comme “Ah maman, c’est beau ce que tu fais”, ou des amis qui nous affirment que ce qu’on fait est joli. On se dit alors que c’est de l’amour inconditionnel. Je le comprends. Le fait d’oser montrer son travail à tout le monde, ça, ça change un peu la vue qu’on a sur son travail."

L’exposition est accessible gratuitement du mercredi au dimanche. Et chaque après-midi, les visiteurs pourront échanger avec les exposants, car un système de permanence est mis en place pour accueillir au mieux le public dans cet endroit si chaleureux. Et si une œuvre fait chavirer votre cœur, la plupart de celles qui sont exposées sont à vendre.

02 366 93 49, tourisme@braine-le-chateau.be