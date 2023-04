Braine-le-Château : l’extinction de l’éclairage est prolongée jusqu’au 30 juin

Francis Brancart, échevin de l’Énergie: "Lors d’une réunion avec toutes les Communes, ORES a proposé trois solutions: soit on rallume, soit on continue comme maintenant, soit on rallume le vendredi et le samedi. Lors de cette discussion, la conclusion était de prendre le temps avant de prendre une décision définitive. D’une part, dans le courant du mois d’avril, nous devrions avoir une idée du gain financier réel. D’autre part, au niveau de la police et du gouverneur, nous devrions aussi avoir une idée plus précise en termes de délinquance et d’accidents, et voir s’il y a des changements, voire des améliorations".

L’échevin souligne également que la décision peut être modifiée, car les Communes ne doivent plus s’arranger entre elles comme c’était le cas en novembre. "ORES nous garantit qu’il n’y a pas de changement de tarif lié à ces décisions. Par contre, si nous demandons des aménagements à certains endroits, ce sera payant, car nous ne serons plus dans l’offre de base."

Le bourgmestre, Nicolas Tamigniau, a conclu: "Nous avons déjà eu un retour de la zone de police pour les mois de novembre et de décembre. Ce rapport souligne qu’il y a eu moins d’accidents que l’an passé à la même période. D’ailleurs, je pense que ça va continuer en ce sens puisqu’il fait tellement noir, que quand on roule, il faut conduire doucement. Au niveau financier, le directeur financier a déjà fait une estimation sur janvier et février. Nous aurions consommé 38% de moins que l’an passé."