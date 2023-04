Braine-le-Château : sécuriser et conserver le caractère rural de la rue des Cattys

Pour rendre la conduite plus aisée – la rue présente une pente à 24% –, l’échevin des Travaux indique qu’un asphalte à squelette sableux sera utilisé, c’est-à-dire un tarmac granuleux empêchant les véhicules de patiner. "Nous allons aussi diminuer un peu la pente en cassant l’arête, ce qui sécurisera aussi la voirie, car quand on arrive au-dessus, on n’a pas une bonne visibilité de ce qui arrive en face. Notre but est de refaire une rue correcte, nous ne pouvons pas laisser les choses en l’état, en hiver, les gens se plaignent, ils sont bloqués avec leur voiture…"

Le marché est estimé à 116 000 € HTVA. Les travaux seront réalisés sur fonds propres .