Braine-le-Château: Elia a été recalé pour sa ligne haute tension entre Tubize et Braine-l'Alleud, pour le moment...

Un recours avait été introduit par la Commune et des riverains auprès de la Région contre le permis délivré. Le ministre wallon de l’Aménagement du territoire, Willy Borsus (MR), s’est prononcé : il refuse le permis.

Lors du dernier conseil communal, le bourgmestre, Nicolas Tamigniau, a souligné que "nous voulions mettre en avant le principe de précaution. La santé de nos concitoyens doit primer. Il y a un risque qu’on ne savait pas calculer."

Apparemment, la décision du ministre repose sur un simple élément technique: "Le ministre a refusé le permis parce que les coffrets des jonctions n’étaient pas indiqués sur les plans. Sans ça, ce serait peut-être passé. Cependant, le ministre indique que, dans le cadre de sa nouvelle demande, Elia devra apporter des précisions quant au fait que la mesure du champ magnétique à 1 m 50 du sol crée une confusion quant au calcul de la distance de sécurité pour les habitations. Il y a aussi pas mal de questions concernant les futurs usagers du RAVeL, et plus particulièrement les enfants et les bébés en poussette qui seront soumis à un rayonnement magnétique plus important."

Selon Francis Brancart, échevin de l’Énergie, Elia aurait déjà introduit une nouvelle demande de permis.

De son côté, l’opposition s’est inquiétée de l’impact sur la construction du RAVeL.

Le bourgmestre a indiqué que "nous attendons des informations d’Elia avant de poursuivre le chantier. Nous pourrions avancer en installant des gaines vides. Mais si Elia ne veut plus investir sans être certain d’avoir le permis, ces gaines ne seront pas installées. Il faudra alors que nous nous accordions avec le gestionnaire sur la durée du permis. Ce serait bête d’avancer pour devoir tout casser et recommencer par la suite. Nous pourrions aussi poser un revêtement provisoire, car, même si l’idée est qu’Elia passe à côté du RAVeL, ils devront quand même en casser une partie."