Le moulin banal de Braine-le-Château ouvre exceptionnellement ses portes

"Le terme banal vient du ban. Le ban, c’était tout ce qui était propriété du seigneur: ses vassaux ainsi que tous les biens, explique Guy Nembrini, guide au Syndicat d’initiative. Ce moulin a été bâti au début du XIIIe siècle, sous les puissants comtes de Trazegnies. Au début, les gens avaient le droit de venir moudre leurs grains au moulin, mais c’est vite devenu une obligation. Par ailleurs, les paysans devaient payer ce qu’on appelait la banalité pour y venir. À l’époque, nous étions dans le comté de Hainaut et la banalité était moins élevée qu’ailleurs. À Braine-le-Château, on payait un sac tous les vingt-deux sacs, alors qu’à Wauthier-Braine, qui était dans le duché de Brabant, le tarif était d’un sac tous les seize sacs."

Des balances parfois trafiquées en faveur des meuniers…

Mais ouvrons la porte du joli bâtiment situé à la rue des Comtes de Robiano et qui a été en activité jusque dans les années 40. "Au rez-de-chaussée, on voit la machinerie qui activait les meules. Avant, il y avait deux grandes roues à aubes pour l’actionner. Aujourd’hui, il ne reste plus que celle qui actionne les deux grandes meules qui se trouvent au premier étage."

Au dernier étage, on découvre le grenier à grain. "Il y a un petit anachronisme puisqu’on ne peut pas fumer dans un moulin, mais à cet étage, il y a une grande cheminée", sourit Guy Nembrini.

La visite réserve aussi quelques surprises et quelques anecdotes concernant la vie des meuniers, comme, par exemple, les balances pour peser le grain souvent trafiquées en leur faveur…

Les visiteurs pourront également admirer quelques objets de la vie rurale qui sont exposés dans le moulin. "C’était une volonté de la comtesse Marie de Robiano de faire de ce bâtiment un petit musée de la vie rurale", souffle notre guide.

2 € (adulte), gratuit pour les -12 ans ; réservation: tourisme@braine-le-chateau.be ou 02 366 93 49.