Braine-le-Château : du neuf au carnaval "Bouts d’Ficelle"

Le cortège de chars s’ébranlera vers 14h depuis la Grand-Place de Wauthier-Braine, tandis que les gilles et paysannes danseront au rythme des airs de gilles et frapperont de leurs sabots les pavés de la ville pour chasser l’hiver et célébrer l’arrivée du printemps.

Concours des plus beaux chars

Mais au-delà de ces traditions, l’Association Braine Culture (ABC) a décidé d’innover pour le retour de son cortège carnavalesque, indique Morgane De Prycker, coordinatrice de l’ABC: "Le comité d’organisation du carnaval a décidé de lancer un concours des plus beaux chars. Dès 17 h, sur la Grand-Place de Braine-le-Château, chaque char devra faire la démonstration de son animation. La présence du public aura toute son importance, car les trois critères du jury seront: la qualité de l’animation, l’originalité des déguisements et le vote du public. Un prix sera remis aux trois premiers gagnants du concours".

Les festivités se termineront le lundi 13 mars avec le carnaval des écoles et, à 20 h 30, le brûlage des bosses qui aura lieu sur la Grand-Place de Braine-le-Château.