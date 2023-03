Des feux plus modernes, mais pas de radars au principal carrefour de Braine-le-Château

Un nouveau système adaptable

Le conseil communal était relativement unanime pour souligner qu’il y avait des problèmes au niveau des phases des actuels feux tricolores. S’il existe déjà un tourne-à-gauche à la rue de Nivelles pour aller vers Tubize, les conseillers ont marqué l’importance d’en installer également un en venant de Braine-l’Alleud pour tourner dans la rue de Nivelles. Le bourgmestre approuve ce point de vue mais souligne que "si on ajoute des phases au système, le tour complet du cycle va devenir plus long. Il n’y a donc pas de phase de tourne-à-gauche prévue pour l’instant. De plus, ça bloquerait la circulation venant de Tubize. En fait, ce qu’il faudrait, c’est qu’il y ait des phases différentes le matin et le soir, mais là, ça deviendrait compliqué. Par ailleurs, comme ce sera un appareillage plus moderne, nous pourrons certainement adapter le système, mais ce sera à nos frais. Nous devrons voir comment ça fonctionne avec le nouveau système et, en fonction, nous pourrons adapter les différentes phases. Attendons donc de voir comment ça fonctionne avec ce que la Région wallonne propose."

Des radars à la sortie de l’autoroute

Autre souhait qui fait l’unanimité, c’est l’installation de radars à ce carrefour pour verbaliser les automobilistes brûlant les feux rouges. Nicolas Tamigniau: "C’est un système extrêmement coûteux. Des radars vont être installés aux feux à la sortie de l’autoroute à Wauthier-Braine. Pour ce qui est du carrefour des Quatre Bras, c’est dans la liste de ce que le SPW veut réaliser, mais ça coûte cher apparemment. C’est l’étape suivante, mais ça ne dépend pas de nous."