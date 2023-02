Braine-le-Château : du changement pour la taxe en zone bleue

À Braine-le-Château, c’est la zone de police qui s’occupe du contrôle des disques de stationnement et des cartes de riverain. "Les policiers passent de façon aléatoire, mais pas assez souvent, car ils ne sont pas nombreux à le faire sur la zone de police et ils ont plus de travail sur Tubize par exemple", reconnaît le bourgmestre. L’échevin de la Mobilité, Vincent Peetroons (RB), indique qu’une autre solution existe, même si celle-ci n’est pas très rentable: "Un autre système existe, mais il serait onéreux pour la Commune. Nous pourrions mandater une personne pour vérifier toutes les zones de stationnement et dresser les PV. Si cette personne passe plusieurs fois par jour, cela a un coût. Par exemple, à 15 € l’amende, s’il n’y en a que cinq sur une semaine, ça ne paiera pas le salaire de l’employé."

Du côté d’Écolo (opposition), on se demande pourquoi ne pas directement passer à un montant de 25 €, comme c’est le cas dans les communes avoisinantes. Vincent Peetroons reconnaît: "Nous avons peut-être voulu être trop gentils. Nous ne voulons pas toucher l’opinion des Brainois qui ne sont pas habitués à ce genre de chose. Chaque fois qu’on demande quelque chose en plus, comme les gens sont déjà surtaxés, ça passe difficilement".

Malgré cela, le conseil a quand même décidé d’augmenter la taxe à 25 €.

Lors du vote, Anne Dorselaer (Écolo) a choisi l’abstention, car elle est dubitative quant au principe de cette taxe: "Je ne pense pas que la zone bleue soit la solution. Je ne crois pas que ça améliore la situation des commerçants. Si l’automobiliste paie la taxe, il va rester là. Il ne va pas libérer la place. Mais j’avoue ne pas avoir de solutions pour remédier à la situation".