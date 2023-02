Braine-le-Château : appel à candidatures pour « accompagner » les entreprises Amacro et Inter-Béton

Mais qu’est-ce qu’un comité d’accompagnement ? Mathieu Baudelet, conseiller en environnement de la Commune de Braine-le-Château, explique: "Cet organe, composé de citoyens, est imposé dans le permis d’exploiter des deux entreprises. Il a pour objectif de créer une zone de dialogue entre les entrepreneurs, les riverains et l’administration. L’objectif, c’est que les riverains prennent conscience des impositions de travail des entrepreneurs, mais aussi que les entreprises prennent conscience des nuisances qu’elles provoquent auprès des riverains. Le but est donc de trouver des solutions qui peuvent convenir à tout le monde pour améliorer la situation".

Un tel comité existe déjà pour le CET de Cour-au-Bois

Mathieu Baudelet rappelle qu’un tel comité d’accompagnement existe déjà, "depuis plus de dix ans, pour le centre d’enfouissement technique (CET) de Cour-au-Bois et se réunit une ou deux fois par an pour discuter de la situation, des avancées de l’entreprise, des projets, des problèmes… On essaie là de trouver des solutions, tout en restant, et c’est là toute la difficulté, dans les impositions du permis. Par exemple, si le permis autorise une norme de bruit, on ne peut pas imposer à l’entrepreneur d’aller plus loin. Mais on peut discuter avec lui pour voir s’il n’y a pas moyen de prendre des mesures permettant d’améliorer la situation. C’est vraiment pour qu’il y ait une bonne entente entre les riverains et les entreprises. L’expérience du CET a permis le dialogue et a permis de régler beaucoup de soucis. Aujourd’hui, le dialogue se fait directement entre l’entrepreneur et les riverains, on ne passe même plus par la Commune alors qu’auparavant des plaintes passaient par les services communaux et c’était à nous de nous retourner vers l’entreprise."

Un comité d’accompagnement est donc un lieu de dialogue et pour devenir membre d’un ou des deux comités, il suffit d’introduire sa candidature par courriel ( mathieu.baudelet@braine-le-chateau.be) ou voie postale (rue de la Libération, 9, à 1440 Braine-le-Château) pour le vendredi 17 février au plus tard. "Les deux comités sont ouverts à tout citoyen de Braine-le-Château, précise Mathieu Baudelet . Évidemment, les riverains directs sont davantage concernés, mais c’est ouvert à tout le monde, il n’y a pas de règles à ce niveau-là."