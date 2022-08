Première: tout un orchestre pour le «concert au château» de Braine-le-Château

C’est la première fois qu’un orchestre assurera ce "concert au château"."Depuis le début, ce sont de très grands artistes qui viennent performer au château. La plupart d’entre eux ont déjà gagné des prix. D’habitude, c’est un solo, un duo, un trio ou un quatuor. Cette fois-ci, nous innovons!", indique Anne-Sophie Lacroix, coordinatrice du syndicat d’initiative.

En plus du concert, les quelque 300 spectateurs attendus auront l’occasion de visiter le château, érigé au début du XIIIe siècle et entretenu aujourd’hui par le comte Cornet de Ways Ruart. Dès 19h, des guides arpenteront les jardins et la cour d’honneur pour raconter l’historique du site et son implication dans le développement de la commune."Le site est rarement ouvert au public. Et même quand il est ouvert, les visiteurs ne peuvent en général se promener que dans les jardins",poursuit Anne-Sophie Lacroix.

Un don possible pour Viva for Life

Ajoutons que les mélomanes qui achètent leur ticket pour le concert de ce 19 août peuvent aussi faire un don pour l’opération Viva for Life dont le bus passera à Braine-le-Château le 20 décembre. Plusieurs activités proposées prochainement dans la commune proposeront aussi aux participants de faire un don en faveur de cette opération de lutte contre la pauvreté infantile.

Vendredi prochain, au château,"une urne sera aussi sur place pour que les gens puissent faire un don, si cela n’a pas déjà été fait en ligne", ajoute Anne-Sophie Lacroix.

Pour réserver sa place et éventuellement faire un don, il suffit de se rendre sur le site communal ou de contacter le Syndicat d’initiative au 02 366 93 49. En prévente: 22 € pour les adultes (sur place: 27 €). Gratuit pour les moins de 12 ans.

https ://www.braine-le-chateau.be/tourisme