Scolarisée à Nivelles, la jeune artiste de 21 ans a grandi à Braine-le-Château. Elle nous partage des endroits qui la séduisent autour de chez elle.

Où emmènerais-tu un ami?

Boire un verre? «La Couronne, là où je retrouve mes copains d’enfance»

J’adoreLa Couronne, c’est un café très connu situé sur la place de Braine-le-Château. Je m’entends super bien avec le patron et il y a vraiment une ambiance conviviale. J’y retrouve surtout plein d’amis d’enfance (NDLR: Charles a été scolarisée au Sacré-Cœur de Nivelles), je me rends compte que je connais du monde à chaque fois que j’y vais. En plus, on y propose de temps en temps des soirées-concerts. L’été, je travaille beaucoup et je suis souvent sur scène pendant les festivals mais le reste du temps, je m’y rends dès que j’ai l’occasion, j’y vais, disons, au moins deux fois par mois.

Au restaurant? «A Casa Vostra à Ittre ou l’Amusoir à Waterloo»

Si je devais emmener un ami au restaurant près de chez moi, j’irais sans hésiter à A Casa Vostra, une pizzeria située rue du Croiseau, à Ittre. Je connais bien le patron parce que sa fille était avec moi à l’école secondaire, donc on y va parfois en famille. Ils sont super gentils et on y mange très bien. J’apprécie aussi l’Amusoir à Waterloo, il y a une terrasse et un jardin assez bucolique, plein de verdure où c’est agréable de se poser. J’aime bien y aller avec ma maman. L’Amusoir dispose également d’une salle où il y a parfois des concerts. Ça fait un petit moment que je ne suis pas allée en voir mais j’y allais souvent étant jeune.

Faire du sport? «ChezSoufiane qui m’a fait apprécier le sport»

Alors, je vais être tout à fait honnête, je ne suis pas du tout du genre à faire du sport mais je suis quand même un peu obligée de travailler mon cardio pour avoir un minimum d’endurance sur scène. Du coup, j’ai un coach sportif qui s’appelle Soufiane Haloui. Il s’est récemment lancé comme indépendant à Rixensart et il est vraiment génial. À un tel point qu’il m’a fait apprécier le sport. Nous faisons une séance de musculation, fitness et cardio une à deux fois par semaine. J’aimerais bien me mettre à la danse, c’est peut-être pour bientôt mais ce n’est qu’un projet à ce stade!

Faire du Shopping? «Le centre de Waterloo et le shopping de Nivelles»

Quand les beaux jours sont là, j’apprécie surtout d’aller dans le centre de Waterloo. On y trouve à la fois des magasins en extérieur, dans les rues commerçantes et plusieurs galeries. Je trouve ça sympa de s’y balader. Un de mes magasins préférés se situe justement dans la galerie Wellington: Kest, c’est un magasin de "sneakers" (NDLR: chaussures de sport), je ressors assez souvent avec une paire d’ailleurs !

Sinon, je vais aussi parfois me promener au shopping de Nivelles qui n’est pas très loin de chez moi.

Niveau alimentaire, il y a un magasin près de la maison, à Braine-le-Château, qui s’appelle Au Petit Poids et qui propose uniquement des produits bio et en vrac.

En concert: «L’Ancienne Belgique, ma salle de spectacle préférée»

Si je devais emmener un ami en concert, je n’irais pas spécialement dans le Brabant wallon parce que j’aurais très envie de lui montrer ma salle de spectacle préférée: l’Ancienne Belgique, à Bruxelles. C’est mon coup de cœur: j’adore la déco dans le style un peu industriel et puis, à mon sens, c’est le meilleur son de toutes les salles de concert qui existent. J’ai déjà vu beaucoup d’artistes là-bas dont Jordan Rakei que j’adore. Le 20 octobre, ce sera mon tour, j’ai beaucoup trop hâte d’y être. Nous allons prochainement préparer le concert avec mes musiciens lors de deux jours de résidence sur place.

Se promener? «Le Bois de Hal quand il est fleuri et Bruxelles évidemment»

Je ne prends pas beaucoup de temps pour me promener, en règle générale, mais j’adore le Bois de Hal. C’est à 5 minutes de chez moi et j’apprécie surtout d’y aller lors de la floraison des jacinthes, vers mi-avril. Elles sont présentes par milliers et le bois transforme en un immense tapis coloré mauve, c’est magnifique.

Mais si un ami vient me rendre visite en Belgique, je l’emmène inévitablement dans le centre de Bruxelles, voir la Grand-Place et le quartier des Marolles. Et puis je voudrais aussi lui montrer la place Flagelle et le quartier Bailli/Châtelain parce que j’y ai habité pendant un an et demi et j’adore l’atmosphère qui s’en dégage.